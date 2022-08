Afrique: Semaine mondiale de l'allaitement maternel - Le pays encourage les mères à allaiter leurs enfants uniquement au sein sans eau jusqu'à l'âge de six mois

*Renforcer la sensibilisation des différentes couches de la société pour promouvoir, protéger et soutenir l'allaitement maternel durant les 6 premiers mois de la vie de l'enfant. C'est l'objectif de la Semaine Mondiale de l'Allaitement Maternel (SMAM), qui commence du 16 au 23 août 2022 en République Démocratique du Congo.

Pour cette année, la SMAM est célébrée sous le thème : "Intensifions l'allaitement ! Éduquer, Promouvoir et Soutenir". Dans son message adressé à la Nation, à cette occasion du lancement de la SMAM 2022, le Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques MBUNGANI, a souligné que l'objectif de cette activité est de sensibiliser le public à la problématique de l'allaitement du nouveau-né et d'encourager les futures mamans à allaiter leur bébé.

Chaque année, le monde entier consacre une semaine du mois d'août pour la promotion, la protection et le soutien à l'allaitement maternel.

En effet, renseigne le numéro Un de la santé en RDC, le lait maternel présente des avantages pour les nourrissons, la mère, la famille et la communauté. Il a plusieurs avantages, à savoir :

- Il offre un bon départ dans la vie pour chaque enfant grâce à une bonne croissance et un bon développement du cerveau;

- Il permet de sauver la vie de milliers d'enfants de moins de cinq ans et contribue dans la prévention de malnutrition sous toutes ses formes;

- C'est le seul lait qui contient les anticorps et renforce le système immunitaire contre les maladies;

- Il apporte tous les éléments nutritifs et suffisamment de l'eau pendant les six premiers mois de la vie de l'enfant.

Selon l'enquête MICS 2018, cinq enfants sur dix, soit 53,5 pourcents sont allaités exclusivement jusqu'à l'âge de six mois. Néanmoins, la RDC est appelé à fournir encore beaucoup d'efforts pour permettre à l'autre moitié d'enfants restants de bénéficier de leur droit à un bon départ dans la vie grâce à l'allaitement maternel.

Cependant, le Ministre JJ Mbungani fustige la pratique de donner de l'eau qui est très répandue au pays. Les statistiques renseignent qu'un nouveau-né sur cinq, soit 20% reçoit un autre allaitement que le lait maternel, principalement de l'eau, dès leur premier mois de vie. Or, cette pratique contribue à la malnutrition, aux autres maladies et même au décès des enfants.

C'est ainsi que l'autorité politico-sanitaire appelle les professionnels de santé à aider les mères à appliquer l'allaitement maternel dans l'heure qui suit l'accouchement et à promouvoir l'allaitement maternel exclusif sans eau ni d'autres aliments jusqu'à l'âge de six mois.

" J'encourage les mères d'allaiter leurs bébés exclusivement jour et nuit avec leur sein et selon leur demande. J'invite les pères, les belles mères, les grands-mères, les gardiens d'enfants, les leaders d'opinion, les secteurs public et privé ainsi que les professionnels de médias à soutenir et encourager les mères à allaiter leurs enfants uniquement au sein sans eau ni autres aliments avant l'âge de 6 mois ", a-t-il martelé.

Et d'ajouter : " Pratiquons l'allaitement maternel pour garantir la croissance et le développement harmonieux de nos enfants. Ceci permettra de contribuer à la réduction de la morbi-mortalité infanto-juvénile dans notre pays et de matérialiser la vision du Chef de l'Etat, dans le cadre de la Couverture Santé Universelle.