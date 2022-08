Gabon: UFPDG - Le séjour actif de Chantal Mebaley à Lambaréné

Dans la capitale provinciale du Moyen-Ogooué, la Déléguée nationale du l'Union des femmes du Parti Démocratique Gabonais (UFPDG), Chantal Mebaley, a passé un court séjour le week-end écoulé. Pour cause, plusieurs activités en rapport avec ses missions au sein de l'UFPDG ont nécessité sa présence. Parmi celles-ci, une cérémonie de remise des diplômes aux apprenantes de " La Maison de la Femme " de Lambaréné, à laquelle la Déléguée nationale a honoré de sa présence. Cette solennité, tenue le samedi 13 août dernier, a réuni l'ensemble des militantes dudit parti politique, afin de rendre particulier, cet événement.

Un accueil inattendu ! Tout un parterre de militantes du Parti Démocratique Gabonais, venues arroser l'arrivée de leur Déléguée nationale sous les sonorités de " l'unité " du parti auquel elles appartiennent. Avec des chants et danses, c'est aux côtés des membres du bureau politique Madeleine Berre et Nicole Roboty, qu'accompagnaient quelques cadres dudit parti que le bain de foule s'est observé.

L'ouverture des festivités a notamment été effectuée par la visite du Centre des métiers de la Femme, communément appelé " La Maison de la Femme ". Là-bas, la Déléguée nationale de l'UFPDG a pu s'imprégner des conditions dans lesquelles les apprenantes sont formées. Cette dernière a d'ailleurs exprimé sa satisfaction auprès des responsables de l'établissement " pour leurs efforts ". Des manquements ont également été constatés. Chantal Mebaley a appelé les femmes membres du bureau politique de la commune à plus de dynamisme pour le développement de ce centre de formation.

Au terme de la visite du Centre des métiers de la Femme, la Déléguée nationale de l'UFPDG et la la délégation qui l'accompagnait se sont ensuite transportées vers le site abritant l'évènement de remise des parchemins en l'honneur des étudiantes diplômées de " La Maison de la Femme ".

Sous l'assistance du " propriétaire des lieux " Roger Ekomi Ndong, Secrétaire national en charge de l'animation politique dans le Moyen-Ogooué, cette cérémonie officielle de remise des diplômes, déroulée le 13 août dernier, a particulièrement été rehaussée par la présence de Chantal Mebaley, la Déléguée nationale du l'Union des femmes du Parti Démocratique Gabonais (UFPDG).

Ces diplômées sont issues de deux promotions différentes, et marrainées par deux figures " emblématiques et exemplaires " de la Commune de Lambaréné. À savoir, les ministres Madeleine Berre pour la promotion 2019-2020, et Nicole Roboty pour la promotion 2020-2021. Informatique et Coupes et Coutures, se sont donc les filières de formation de ces apprenantes. Lors de la remise des parchemins, elles ont pu obtenir des kits complets en matériels bureautiques et de coutures en guise de cadeaux.

Ce sont environ une trentaine d'étudiantes qui ont obtenu officiellement leur sésame après l'évaluation des dernières promotions du Centre des métiers de la femme. Un moment d'empreinte de joie et de fierté qui marque un nouveau chapitre dans la vie de ces lauréates.

Dans une allocution faite face à l'assemblée, la Déléguée nationale Chantal Mebaley s'est joint à la joie des promues et leur a souhaitées " force et courage pour la suite ". Des remerciements ont été adressés à l'endroit des marraines " pour avoir voulu accompagner ces apprenantes. À travers votre geste, vous faites honneur à l'UFPDG et aux femmes de la Commune de Lambaréné... ", confesse Chantal Mebaley.

Une visite des stands riches en productions artisanales, et un long entretien avec les femmes de l'UFPDG ont fait office de clôture de cette cérémonie. Au lendemain de celle-ci, le dimanche 14 août, Chantal Mebaley a mis fin à son séjour à Lambaréné par une visite de l'hôpital du Dr Albert Schweitzer, avant de prendre la route pour rallier la capitale gabonaise.