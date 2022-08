Afrique: Championnats FINA - Les Seychelles accueilleront les meilleurs jeunes nageurs du monde du 16 au 18 septembre

Les Seychelles accueilleront pour la première fois les championnats du monde juniors de natation en eau libre de la FINA du 16 au 18 septembre sur la plage de Beau Vallon au nord de Mahé, l'île principale, a déclaré mardi un haut responsable.

C'est ce qu'a révélé le secrétaire principal aux sports, Ralph Jean-Louis, lors d'une conférence de presse.

La compétition comprendra des courses de 5 km et 7,5 km le 16 septembre, suivies de la course de 10 km le 17 septembre, tandis que les relais par équipe auront lieu le dernier jour de la compétition.

M. Jean-Louis a déclaré que le gouvernement avait accepté d'accueillir ce tournoi car il peut inspirer les jeunes.

"Cela donne aux jeunes la possibilité de participer à un événement mondial sur leur propre sol, où ils pourront se mesurer aux meilleurs et, espérons-le, les motiver à prendre le sport plus au sérieux et à s'améliorer", a-t-il déclaré.

Les Seychelles, un archipel de l'ouest de l'océan Indien, ont été choisies pour accueillir les championnats au mois de février.

"L'une des choses que nous avons dû gérer rapidement était l'hébergement et nous travaillons avec trois hôtels autour de la région de Beau Vallon. Il s'agit du Savoy Resort and Spa, du Coral Strand Hotel et du Berjaya Beau Vallon Bay pour accueillir les plus de 300 nageurs attendus qui prendront part dans l'événement ", a déclaré Alain Alcindor, directeur des sports de compétition du Conseil national du sport (CNS).

Les Seychelles devraient participer à l'événement en équipe avec environ 20 nageurs.

Présente à la conférence de presse était la secrétaire principale pour le tourisme, Sherin Francis, qui a expliqué que l'événement devrait avoir un impact énorme sur l'industrie touristique locale.

"Nous utiliserons l'événement pour donner le maximum de visibilité aux Seychelles, où nous travaillons afin de donner du contenu à nos partenaires, notamment à travers divers médias, car le maximum d'exposition que cela peut nous donner, le mieux c'est", a déclaré Mme. Francis.

En attendant, le comité d'organisation appelle toute personne intéressée à rejoindre l'équipe de volontaires pour la compétition, à les contacter, car beaucoup d'aide sera nécessaire pour s'assurer que les Seychelles puissent avoir du succès dans l'organisation de l'événement.

Les Seychelles ont déjà accueilli des compétitions de la FINA (Fédération internationale de natation) et il s'agissait de la FINA Marathon Swim World Series en 2018 et 2019.

L'événement de cette année sera la cinquième édition des championnats juniors. Les premiers championnats du monde juniors de natation en eau libre ont eu lieu à Welland, au Canada, en 2012. Les éditions suivantes ont eu lieu à Balatonfured, en Hongrie, en 2014, à Hoorn, aux Pays-Bas, en 2016 et à Eilat, en Israël, en 2018.

Le tournoi a lieu tous les deux ans et devait initialement avoir lieu aux Seychelles en 2020, mais a été reporté en raison de la pandémie mondiale de COVID.