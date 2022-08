Soudan: Membre de CST conclut une visite d'inspection à l'État de Gezira

Khartoum — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Al-Tahir Abubakr Hajar, a conclu aujourd'hui une visite d'inspection de deux jours dans l'Etat de Gezira au cours de laquelle il a inspecté les villages, les villes et les quartiers qui ont été affectés par les pluies torrentielles qui ont récemment frappé l'Etat de Gezira.

Hajar était accompagné du Ministre des Routes et des Ponts et de représentants du Ministère Fédéral de la Santé et du Conseil de Défense Civile.

Le Membre du CST a qualifié dans un communiqué de presse la situation dans l'État de Gezira de catastrophique et le dommage de gros et dépasse les capacités de l'État et de ses localités, soulignant que les personnes affectées ont besoin d'abris, de vivres et d'assistance sanitaire.

Il a appelé à des efforts concertés de la population et du gouvernement pour surmonter la situation actuelle.

Hajar a salué les efforts déployés par les personnalités bienveillantes d'Al-Managil et le Gouvernement de l'État de Gezira pour fournir l'aide humanitaire aux personnes affectées, appelant les fils de l'État de Gezira en général et la localité Al-Managil en particulier à fournir l'Aassistance aux personnes affectées par les pluies torrentielles.

Il a souligné que le gouvernement poursuivrait ses efforts pour traiter la situation dans la localité Al-Managil.