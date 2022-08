Congo-Kinshasa: Les pygmées demandent des outils aratoires pour se lancer dans l'agriculture

Les peuples autochtones pygmées vivant dans cette province du Maniema veulent se lancer dans l'agriculture. Ils l'ont affirmé lundi 15 août lors d'une conférence-débat organisée à Kindu par le Réseau des peuples autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers de la RDC (REPALEF). Devant les autorités politico-administratives locales, ces peuples autochtones ont sollicité une aide aux autorités et hommes de bonne volonté pour la matérialisation de leur vision.

Estimés à plus de cinq mille, les peuples autochtones sont répartis dans trois territoires de la province du Maniema. Ils veulent se lancer dans l'agriculture en plus de la chasse et de la cueillette.

Le point focal de REPALEF, Mukubwa Kastaim, demande aux autorités de les encourager:

"Ils (pygmées) ont dit qu'ils veulent se lancer dans l'agriculture, c'est pourquoi ils demandent des machettes et les houes et même les haches pour qu'ils se relancent dans l'agriculture, qu'ils ne font pas régulièrement. Ils sont chasseurs et cueilleurs (...) C'est pourquoi, nous allons demander à ceux là qui ont la possibilité d'amener les instruments de l'agriculture pour qu'ils les aide afin de se lancer dans l'agriculture, une agriculture de consommation seulement."

Cette conférence a été axé sur le thème: "Le rôle des femmes autochtones dans la préservation et la transmission de savoirs traditionnels."