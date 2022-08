Gabon: "Ma réaction au discours d'Ali Bongo" Al.Nguia Banda

Je crois qu'aucun gabonais, conscient du désastre dans lequel se trouve le pays, ne peut être dans la fête. D'ailleurs, il ne s'agit que d'une fête, d'une indépendance factice. En 14 ans de pouvoir absolu marqué par une effroyable piraterie financière , une gestion des ressources humaines opaque, une violation flagrante des libertés et des droits de l'homme sans précédent, une redondance annuelle des mêmes carabistouilles et une image écornée du pays à l'international, ce pouvoir, frappé d'une cécité politique hallucinante, manque cruellement d'inspiration productive .

Nous observons malheureusement que la nécrose a atteint véritablement un point culminant de non retour.Mon Maître Jean Jaurès disait,à juste titre :" Quand on ne peut plus changer les choses, on change les mots ".

En effet, depuis 14 ans de règne, le pouvoir d'Ali Bongo, toute honte bue, ne fait qu'aligner tout une kyrielle d'incantations dont le Plan stratégique Gabon émergent " PSGE" le Plan d'accélération de la transformation "PAT".

Quels sont les résultats ??? La descente aux enfers, la dérive et le naufrage programmés d'un pays et une population dévastée par une misère systématique, incompressible. L'autosatisfaction d'Ali Bongo et de ses thuriféraires de leur bilan traduit la cécité, voire le cruel cynisme d'un pouvoir inconscient, irresponsable dont la seule finalité repose sur l'enrichissement et l'hedonisme de l'oligarchie ploutocratique régnante.

Le discours redondant que monsieur Ali Bongo vient de nous servir est la preuve irréfutable que ce pouvoir ne dispose d'aucune perspective attractive et n'offre aucun espoir au peuple gabonais.

Le général de Gaulle disait si bien :" La fin de l'espoir est le commencement de la mort ".Oui le Gabon est en mort clinique ; tous les indicateurs macro et micro économiques et sociaux ont déjà viré cataclysmes.