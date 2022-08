Congo-Kinshasa: Semaine mondiale de l'allaitement - Le lait maternel constitue le premier vaccin de l'enfant

La célébration de la semaine mondiale de l'allaitement maternel offre l'occasion aux différents acteurs intervenants dans le secteur de la santé de multiplier les actions de sensibilisation pour la promotion de cette pratique bénéfique pour la santé de l'enfant et la mère.

Le ministère de la Santé, Hygiène et Prévention et celui du Genre, Famille et Enfant, en partenariat avec l'Unicef ont organisé le 17 août une conférence de presse à l'hôtel Rotana dans la commune de la Gombe. L'occasion était donnée aux différents orateurs de lancer un appel aux journalistes pour qu'ils puissent dans leurs productions relayer l'information sur l'importance de l'allaitement maternel.

"Etant donné que la presse est proche de la population, c'est important de relayer l'information sur cette pratique en vue de sauver des vies des enfants, mères et des familles face aux conséquences de l'absence de l'allaitement maternel", a déclaré la directrice du Programme national de la Santé de la reproduction (PNSR), le Dr Anne-Marie Tumba

Parlant au nom des membres du gouvernement dont le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention et celle du Genre, Familles enfant, le Dr Anne-Marie Tumba a circonscrit le cadre de l'organisation de cette rencontre avec les médias qui s'inscrit dans la droite ligne de la semaine mondiale d'allaitement maternel. Cette semaine, a-t-elle renchéri, constitue un moment fort de relever le défis, car notre pays connaît, à des propositions inquiétantes, des cas de malnutrition des enfants de moins de 5 ans. Se fiant aux enquêtes menées en RDC, elle fait savoir qu'un grand nombre d'enfants qui sont nés n'ont pas pris correctement le lait maternel. "C'est déjà la base du départ qui a été faussé, ce faux départ ne permet pas aux enfants d'être en bonne santé et de préparer un futur heureux", a regretté la directrice du PNSR.

Pour sa part, la directrice adjointe du Programme national de nutrition (Pronanut), Béatrice Kalenga Tshiala, a fait savoir que le lait maternel constitue le premier aliment pour le bébé. Il permet de combattre le problème de malnutrition, car un enfant bien nourri, rien que par le lait maternel exclusif jusqu'a six mois, va assurer la meilleure croissance et préserver l'économie des parents. "Le lait maternel est le premier aliment qui assure la croissance harmonieuse de l'enfant, il est le premier vaccin de l'enfant. En outre, il réduit les risques des maladies, entre autres la diarrhée, la pneumonie, la toux", a-t-elle insisté.

Revenant toujours sur les avantages du lait maternel optimal jusqu'à six mois et continu jusqu'à deux ans, le chef de section nutrition de l'Unicef, Denis Garnier, a rappelé que son institution travaille énormément sur ce sujet dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Cela dans l'objectif de promouvoir cette pratique. L'Unicef soutient également le gouvernement comme premier partenaire et les ONG pour améliorer l'allaitement maternel en RDC.