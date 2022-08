Burkina Faso: Olympique de Marseille - Issa Kaboré réalise un rêve de gamin

C'est officiellement acté maintenant. Issa Kaboré évoluera à l'Olympique de Marseille cette saison. L'international burkinabè qui est la propriété de Manchester City, vient de s'engager avec l'Olympique de Marseille sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 20 millions d'euros.

L'affaire était dans les tuyaux depuis quelques jours et finalement, elle est confirmée. L'international burkinabè Issa Kaboré est un joueur de l'Olympique de Marseille. Le joueur formé au centre de Rahimo arrive dans la cité phocéenne sous la forme d'un prêt, avec une option d'achat de 20 millions d'euros. Après Habib Bamogo et Charles Kaboré, Issa est le 3e Burkinabè à s'engager avec le club olympien. Et les premiers mots du joueur à l'issue de sa présentation officielle le mercredi dernier, en disent long sur son envie de réaliser une belle saison sur la cannebière "L'Olympique de Marseille représente un très grand club pour moi. Quand on était petit, on voulait tous jouer à l'OM. Aujourd'hui, me voici à l'OM. C'est un rêve qui se réalise".

Et le joueur de vite dévoiler ses ambitions : "D'abord, l'objectif collectif, c'est devenir champion et d'aller le plus loin possible en Ligue des champions. Mon objectif personnel, c'est de jouer le plus de match et aider l'équipe à atteindre le haut". Le joueur de 21 ans débarque à l'OM après avoir été prêté une saison à Troyes où il a joué une trentaine de matchs. Le latéral droit des Etalons s'offre un nouveau challenge : celui de passer un autre cap. Le grand défi qu'il doit relever, c'est d'arriver à s'imposer dans ce club comme titulaire, face à la concurrence et la pression.