Ile Maurice: Affaire clé USB - Le CP demande à l'ASP Roshan Kokil de quitter la police "on ground of public interest"

L'assistant surintendant de police (ASP) Roshan Kokil (photo) a été sommé de quitter la force policière avec effet immédiat "on ground of public interest". Cette injonction lui a été envoyée à travers une lettre signée du commissaire de police (CP), Anil Kumar Dip.

Le haut gradé devra se défendre et donner les raisons pour lesquelles il ne doit pas quitter la police et faire connaître sa position.

Pour rappel, le patron des Casernes centrales avait initié une enquête policière après avoir pris connaissance qu'une clé contenant des vidéos d'actes de torture perpétrés par des officiers de la Central Investigation Division de Terre-Rouge était déjà en possession de la police. L'ASP Kokil, qui était affecté au Central Criminal Investigation Department (CCID), aurait réceptionné cette clé. Convoqué le 20 juin pour des explications, l'ASP Roshan Kokil n'avait donné aucun "statement". Il avait expliqué à ses collègues que la police ne peut enquêter sur la police.

Après sa convocation, il avait déclaré à la presse qu'il avait agi en professionnel en suivant les procédures qu'il fallait. "Mo péna nanié pou répros mwa. Mo'nn fer séki bizin kan ti bizin é kouma bizin", avait-il dit. Roshan Kokil avait été transféré du CCID à la division Ouest, au début de juin, afin qu'il n'y ait pas d'ingérence concernant le bon déroulement de l'enquête. Une cellule spéciale avait été mise en place pour mener cette enquête. Selon nos informations, il aurait été établi que le haut gradé a failli dans sa tâche au sujet de cette affaire. Les enqueteurs ont conclu que le haut gradé est "unworthy of the trust and confidence to his seniors and juniors".