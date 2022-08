Sénégal: Qatar 2022 - Abdou Diallo veut réaliser l'inattendu avec le Sénégal

Abdou Diallo a accordé une interview à la rédaction sportive de BBC Afrique, révélant que le Sénégal cherche à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde de cette année au Qatar.

Le défenseur du Paris Saint-Germain a remporté la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2021 plutôt cette année. Son pays (2002) reste l'un des trois, en plus du Cameroun (1990) et du Ghana (2010) à atteindre les quarts de finale d'un Mondial masculin de la FIFA. Qualifié aux côtés de ces deux pays précités, du Maroc et de la Tunisie, le Sénégal veut faire mieux que jamais. Le pays ouest-africain est placé dans le Groupe A aux côtés des Pays-Bas, du Qatar et de l'Équateur.

" Même si nous ne pouvons pas voir l'avenir, vous devez être convaincu que vous pouvez certainement y parvenir. Nous avons également eu un plafond de verre lors de la finale de la Coupe des Nations et nous l'avons brisé, donc mon rêve est d'en briser un autre. Si nous y parvenons, je serai le plus heureux. Il n'y a pas de complexes. Si nous n'y parvenons pas, nous n'y parviendrons pas, mais vous devez accepter cette pression car cela signifie que nous faisons du bon travail. ", a déclaré Diallo à BBC Sport Africa.

" Cette génération (2000) nous a vraiment inspirés et 20 ans plus tard, nous avons de nouveau participé à la finale de la Coupe des Nations, l'avons remportée cette fois et avions nos frères aînés avec nous, célébrant comme s'ils l'avaient eux-mêmes gagné (... ) Maintenant, c'est à nous [à la Coupe du monde]. Nous devons écrire l'histoire de ce pays et nous verrons où cela nous mènera. ", a déclaré le joueur de 26 ans.