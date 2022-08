Soudan: Comités Techniques du Cabinet examinent la situation de saison des pluies

Khartoum — Les comités techniques des secteurs ministériels du conseil des ministres ont tenu une réunion conjointe aujourd'hui qui a été présidée par le Secrétaire Général du Conseil des Ministres, Osman Hussein Osman.

Les comités techniques ont passé en revue la situation de la saison des pluies de l'année 2022 de Mai à Août présentée par le Conseil National de la Défense Civile, reflétant les rapports de suivi périodiques sur la situation des pluies dans le pays et la façon de contrôler les effets négatifs de l'automne moyennant la fourniture des secours aux personnes affectées et le soutien nécessaire, ainsi que les efforts des États pour parer aux effets des pluies torrentielles et des inondations.

Les rapports ont fait allusion aux activités proactives de traitement des fractures sur les barrages en terre, de nettoyage et d'assainissement des canalisations principales et d'enlèvement des gravats, ainsi que de rehaussement des digues et des ponts du Nil pour les protéger des pluies torrentielles.

Les comités techniques des secteurs ministériels ont souligné la nécessité de compléter les activités liées à l'établissement d'un système d'alerte précoce multirisque, la détermination des dommages survenus dans les États, l'élaboration des traitements requis pour éviter les effets des pluies torrentielles.

Les comités techniques ont également affirmé la nécessité d'intensifier la sensibilisation des médias sur la situation des pluies torrentielles et de coordonner avec les organisations de travail volontaire pour aider et soutenir les personnes affectées par les inondations et les torrents.