Madagascar: Accès à l'eau potable - De nouvelles infrastructures au profit de 8000 personnes

Plus de 8 000 personnes dans les hautes Terres centrales et le Sud-Est de Madagascar sont les bénéficiaires directs des nouvelles infrastructures inaugurées vendredi dernier, 12 août 2022.

Des systèmes d'eau potable nouvellement installés dans deux communes mal desservies du centre et du Sud-Est de Madagascar, à savoir Andonabe dans la région de Vatovavy et Andrainjato dans la région de Haute Matsiatra, permettront d'améliorer la santé et le bien-être de près de 8 000 personnes.

Ces infrastructures d'eau offertes par l'USAID, comprennent de nouveaux barrages pour la collecte de l'eau, des stations de traitement, des réservoirs, des citernes et des conduites. Ces infrastructures comprennent également des douches publiques, des latrines, des stations de lavage des mains, des points d'eau et des canalisations pour relier les systèmes d'eau aux écoles et aux établissements de santé.

RANO WASH. Andonabe et Andrainjato figurent parmi les 250 communes soutenues par l'USAID dans le cadre de son projet Rural Access to New Opportunities in Water and Sanitation and Hygiene (RANO WASH), un projet de 30 millions de dollars sur six ans, visant à accroître l'accès équitable à l'eau potable et à améliorer les services d'assainissement dans les zones rurales de sept régions de Madagascar.

Car à Madagascar où 83 % de la population est rurale, seulement 34 % des résidents ruraux ont accès à l'eau potable et seulement 6 % ont accès à des installations sanitaires gérées de manière sûre, selon l'UNICEF. En coordination avec le Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène de Madagascar ainsi que d'autres ministères et autorités partenaires, l'USAID met en œuvre RANO WASH par le biais de partenariats public-privé à travers un consortium d'ONG dirigé par CARE et comprenant Catholic Relief Services (CRS), WaterAid, BushProof et Sandandrano.

Pratique éradiquée. La communauté d'Andonabe a été félicitée pour avoir atteint le statut de commune ayant éradiqué la défécation en plein air. C'est la deuxième commune de la région de Vatovavy à recevoir ce statut. D'autres suivront très probablement et serviront de modèles aux autres communautés. Faut-il rappeler que des efforts sont déployés depuis des années pour améliorer l'hygiène rurale et réduire les maladies, en éradiquant cette pratique.