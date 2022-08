Madagascar: Jaojoby - Le roi du salegy au Kudeta

Un afterwork au rythme du salegy. C'est une pointure de la musique qui bouge qui sera en vedette au Kudeta Anosy. Jaojoby, le roi du salegy en personne, retrouvera les noctambules pour ceux qui ont envie d'un petit break, ou tout simplement de s'ambiancer ce soir.

Un répertoire des plus alléchants ravira certainement les noctambules. Le chanteur fera vibrer le public sur les sons de " Malemilemy". Sur scène, il se fera roi de la soirée pour l'enflammer et entraîner les noctambules dans une course folle à la " Alima ", mais l'amour sera aussi au rendez-vous. Jaojoby est surnommé le roi du Salegy. Sa réputation va au-delà des frontières malgaches.

Depuis une quarantaine d'années, il fait découvrir le salegy et ses variantes (basesa, sigoma, etc.) à travers le monde entier. Il se produit dans plusieurs festivals internationaux au Portugal, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France et notamment aux festivals Musiques métisses d'Angoulême et au Masa d'Abidjan. En 2008, il monte sur les planches de l'Olympia à Paris pour défendre les couleurs malgaches. Il est considéré comme l'un des défenseurs de la culture malgache à travers sa musique.