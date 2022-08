Madagascar: Pénurie de gasoil - Approvisionnements en urgence sur la RN7 et la RN4

L'insuffisance d'approvisionnement en carburant se fait toujours sentir. Depuis plusieurs jours, les ruptures de stocks se multiplient au niveau des villes traversées par les routes nationales n°7 et n°4.

En effet, avec l'insuffisance de stocks au niveau des stations-service, le gasoil gagne du terrain sur le marché noir et devient une source de spéculation abusive dans ces zones. Hier, le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Andry Ramaroson a soutenu devant les médias qu'il n'y a rien à craindre, car les stocks nationaux suffisent encore pour satisfaire les besoins de tout le pays durant les 25 prochains jours, et que le prochain navire-citerne arrivera au port de Toamasina vers la fin de ce mois d'août pour renforcer ces stocks.

À noter que les mêmes propos ont déjà été tenus lors des premières ruptures de stocks dans la capitale, à la suite des rudes négociations entre l'Etat et les compagnies pétrolières, sur les tarifs à appliquer à la pompe. Les responsables auprès du ministère et de l'OMH (Office Malgache des Hydrocarbures) avaient parlé de plusieurs mois de stocks et de 10 navires attendus au grand port, mais les cas de ruptures répétitives restent visibles au niveau de certaines stations-service. Cette fois, ce sont les stations Jovena qui n'ont pas assez de stocks, d'après le ministère de tutelle. Celui-ci a envoyé en urgence des camions-citernes, en collaboration avec les gérants libres, pour approvisionner ces stations-service qui se trouvent le long de la RN4 et de la RN7.