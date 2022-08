Madagascar: Chargé d'affaires russe au pays - " Je salue la neutralité de Madagascar dans l'opération militaire en Ukraine "

Le chargé d'affaires de la Fédération de Russie à Madagascar et non moins chef de mission adjoint, Alexeï Buriak, a déclaré : " je salue la neutralité de Madagascar dans l'opération militaire en Ukraine ".

Parlant de la relation entre les deux pays, il a noté qu'elle rentre dans le cadre de la coopération win-win, portant entre autres, sur la pêche, la fourniture de voitures 4X4 et d'ambulances. Ce diplomate a parlé, en outre, du cinquantième anniversaire de la relation diplomatique entre la Russie et Madagascar et de la prochaine arrivée d'un cargo militaire transportant 80 tonnes d'huile de tournesol. Un don, selon ses dires.

Professionnalisme. Pour en revenir à l'opération militaire en Ukraine, le chargé d'affaires de déplorer qu'" on nous accuse d'agression. Pourtant, on élimine les informations en provenance de la Russie même sur les réseaux sociaux ". Une manière de dire que ce sont les informations en provenance de l'Occident qui prédominent.

D'ailleurs, le diplomate a également communiqué la déclaration du président russe Vladimir Poutine, lors de la tribune du forum militaro-technique international 2022 du 15 août dernier. " Notre peuple est fier de son armée et de sa flotte, du professionnalisme et du courage de ses défenseurs. Au fil des siècles, ils ont gardé de manière sûre la souveraineté et la sécurité de la patrie, ils ont apporté la liberté aux autres peuples ", a-t-il soutenu.

Opération militaire spéciale. Vladimir Poutine d'ajouter, " et aujourd'hui, au cours de l'opération militaire spéciale, nos soldats avec les combattants de Donbass, remplissent avec honneur leur devoir, se battent pour la Russie, pour une vie paisible dans les républiques populaires de Donetsk et Lougansk, s'acquittent parfaitement de toutes les tâches fixées, libèrent pas à pas la terre du Donbass ".

Sur d'autres sujets, le président russe a également déclaré " nous nous félicitons d'avoir beaucoup d'alliés, de partenaires dans les autres continents, qui partagent les mêmes aspirations que nous ". Au vu de ces différentes déclarations, la Russie voudrait apporter sa vision sur ce qu'elle qualifie d'opération militaire en Ukraine.