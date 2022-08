Madagascar: Toliara - Embellissement de l'Avenue Antaninarenina par un reboisement urbain

Le ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) innove. Désormais, ce ne sont plus uniquement les sites dédiés des campagnes qui feront l'objet de reboisements mais également les espaces en pleine ville.

La ville de Toliara est l'un de ces premiers centres urbains à bénéficier de cette initiative menée par la ministre de l'Environnement et du Développement durable Marie-Orléa Vina, qui était mardi dernier à la tête d'une délégation venue expressément dans la Cité du Soleil pour une opération de reboisement et de reverdissement de la ville.

Velirano N°10

L'Avenue Antaninarenina, cette artère qui fait l'originalité de la capitale de la région Atsimo Andrefana a eu droit à la mise en terre de plants de différentes espèces comme les cocotiers, les jacarandas, les moringa et ravinala choisis à la fois pour leurs vertus alimentaires et médicinales mais aussi pour leur capacité d'embellissement de la ville. Dans le message qu'elle a adressé à la population tuléaroise, la ministre Marie-Orléa Vina rappelle que le reverdissement de Madagascar figure dans le " Velirano " N°10 du président de la République.

La campagne de reboisement quasi-permanente menée par le MEDD constitue un des moyens par excellence pour la concrétisation de la vision d'un Madagascar vert. Et les résultats sont plutôt encourageants dans la région Atsimo Andrefana. Actuellement, 2 091 Ha ont été reboisés sur une prévision de 2 722 Ha, soit une réalisation de 76%. 1 911 Ha sont des surfaces intérieures terrestres et 170 Ha des mangroves.

Efforts conjugués

La lutte contre les feux de brousse s'intensifie également puisque si en 2021, la région a dénombré 3 409 départs de feu, l'on n'en compte plus que 699 actuellement. Un bon résultat obtenu grâce aux efforts conjugués de l'Organe Mixte de Conception (OMC) de la Préfecture, du Gouvernorat, de la Direction Régionale de l'Environnement et du Développement Durable, de la Direction Régionale de l'Agriculture et de l'Elevage, de la Gendarmerie et de la Police nationale. On rappelle que l'objectif fixé par le MEDD est de reboiser 75 000 Ha par an dans tout le pays.

Les reboisements se font pratiquement tout au long de l'année en fonction des caractéristiques des terrains à reboiser et des conditions climatiques. Dans les grandes villes, ce sont les plantes décoratives qui sont choisies. Pour la première campagne à Toliara, 80 plants ont été mis en terre dont des flamboyants géants, des acacias, des filaos, et des " mantaly ". La même opération de reboisement urbain est prévue dans d'autres villes du pays.