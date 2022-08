Nigeria: Liga Bwin - Onyemaechi " extrêmement heureux de signer pour le Boavista FC "

Bruno Onyemaechi a exprimé son enthousiasme sur le site web officiel du Boavista FC, après avoir signé ce mercredi soir un contrat d'un an dans le club portugais.

Le Nigérian de 23 ans est à Bessa dans le cadre d'un prêt d'un an avec une option d'achat. Le défenseur se dit heureux d'avoir rejoint l'équipe de la Liga Portugal Bwin. " Je suis extrêmement heureux de signer pour le Boavista FC. J'ai eu des propositions de plusieurs clubs, mais quand ils m'ont parlé de la possibilité de signer au Boavista FC, j'ai tout de suite dit que je ne pouvais pas refuser un club aussi grand que celui-ci. C'est une avancée dans ma carrière. ", a confié Onyemaechi.

" Je me considère comme un joueur rapide, avec une bonne lecture des mouvements, qui comprend les différents moments du jeu, et je suis aussi un joueur agressif qui donne tout sur le terrain. S'il y a une chose que je n'aime pas, c'est de perdre, mais en ce moment, je me concentre sur l'entraînement le plus possible pour aider l'équipe à gagner le plus de fois possible. La saison précédente, j'ai joué un match amical dans ce stade et j'ai été surpris par sa grandeur et sa beauté. Je suis ravi d'avoir l'opportunité de jouer pour Bessa avec le maillot à carreaux et de ressentir le soutien des fans. J'ai un bon pressentiment pour l'avenir. ", a déclaré le défenseur central.