Madagascar: Commune Antehiroka - Le CSB Amboaroy doté d'une maternité

Les femmes enceintes dans la commune rurale d'Antehiroka n'auront plus à se déplacer en ville pour accoucher. La fondation Axian procèdera à la construction d'une maternité annexe du Centre de santé de base Amboaroy .

Le service offert par le Centre de santé de base (CSB) Amboaroy ne s'arrêtera plus uniquement à la consultation des patients. La fondation Axian et la commune rurale d'Antehiroka ont procédé hier à la signature d'une convention de partenariat pour la construction d'une annexe " maternité " auprès de ce CSB. Le bâtiment comportera une salle d'accouchement, une salle de consultation, une pharmacie, une salle pour les sages-femmes et une salle des accouchées ou une salle de suite. La cérémonie de pose de première pierre pour la construction de cette nouvelle infrastructure dans le cadre du programme " salama BNI " s'est tenue hier.

Soins de qualité. Ce programme " salama BNI " permettra d'offrir aux femmes du fokontany d'Amboaroy et ses alentours les soins nécessaires pour la santé mère-enfant. Auparavant, elles étaient contraintes de rejoindre les centres hospitaliers les plus proches. Ce CSB est localisé dans un fokontany éloigné de tout autre hôpital alors qu'il rassemble plus de 36% de la population de la commune Antehiroka. Ce programme est essentiellement axé sur la construction et la réhabilitation de centres de santé dans les zones rurales et enclavées pour la démocratisation de l'accès à des soins de santé de base et de qualité.

62.000. C'est le nombre des bénéficiaires du programme " salama BNI " qui est actuellement à sa 7ème réalisation avec cette nouvelle construction à Amboaroy. Depuis son lancement, ce programme a permis de construire six centres médicaux à Mahazaza, Ambohimandroso, Ambanja, Antsahamamy, Moramanga et Andavadoaka. Déployé par la fondation Axian, la banque BNI Madagascar et le ministère de la Santé publique depuis l'année 2020, ce programme vise essentiellement à améliorer l'accès et la qualité des soins primaires dans les zones enclavées de Madagascar.

Social. Avec plus de 6 000 collaborateurs dans l'Océan Indien et en Afrique, issus d'entreprises opérant dans cinq secteurs d'activité, Axian est un groupe panafricain dynamique et soucieux d'améliorer son impact social. Engagé à créer un continent plus juste et à agir pour un accès universel aux services essentiels, ce groupe a créé la fondation Axian pour lui permettre de déployer des projets d'intérêt général directement sur le terrain et au bénéfice des populations les plus vulnérables.