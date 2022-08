Madagascar: Préparation des élections - La CENI prêche son indépendance et sa neutralité

Après leur tournée dans la région Atsinanana, mais aussi à Toliary et à Fianarantsoa, la délégation de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), dirigée par son président Dama Arsène Andrianarisedo continue sa lancée dans la capitale de la région Boeny.

" Processus électoral bien préparé, fiable et inclusif, garant de l'apaisement et de l'ordre " est la vision que la CENI va transmettre durant les deux jours de formation qui se sont déroulés hier et aujourd'hui à l'hôtel Baobab Tree Hotel. Dama Arsène Andrianarisedo a d'ailleurs souligné durant son discours lors de la cérémonie d'ouverture de cette formation que " la CENI est indépendante dans la réalisation de ses tâches et de ses responsabilités ". Et devant les soucis de certains acteurs politiques sur la neutralité de la Commission, sans hésitation, Dama a indiqué que " son organe ne prend pas partie et ils essayent de montrer leur professionnalisme dans tout ce qu'ils entretiennent ".

La première journée de formation est marquée par un atelier où on a vu la participation des organisations de la société civile, les représentants du monde de l'audiovisuel et de l'éducation citoyenne sur les élections. " Cela afin de poursuivre le bilan et la consultation de tous les participants ", a indiqué le communiqué de la Céni tout en continuant que " d'autres responsables participeront à cet atelier dont le principal objectif est également l'exposition du plan d'action que la Céni devrait entreprendre durant les 5 ans dont elle dispose ".