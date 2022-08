Madagascar: Entrepreneuriat par les jeunes - Besoin de soutien et d'accompagnement, selon Diana Chamia Anjarasoa

interview

L'année dernière, aucun candidat malgache n'a eu l'occasion de participer à la grande finale de l'ABH (African Business Heroe's) permettant d'obtenir une part du prix de 1,5 millions USD.

Pour cette édition 2022, Diana Chamia Anjarasoa, fondatrice de l'entreprise Vangovango, est dans la course. Figurant dans le top 50, sur plus de 21 000 candidats issus de 54 pays, elle se bat pour entrer dans le top 20, dont la liste sera dévoilée le 22 août. Interview exclusive.

Midi Madagasikara (MM). Vous êtes dans le top 50 de l'ABH 2022. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à ce concours international ? Étiez-vous la seule représentante de Madagascar pour cette édition ?

Près de 150 entrepreneurs de Madagascar ont postulé cette année. J'ai participé à ce concours pour trois raisons. D'abord, je voulais mettre en lumière ce bijou symbolique qu'est le vangovango. C'est un patrimoine historique fashionable que nous avons. Il est impératif que le monde entier connaisse l'histoire de ce bracelet. Ensuite, je voulais qu'à travers moi, d'autres mères puissent aussi se motiver à entreprendre, qu'être une femme ou une mère n'est pas un frein pour réaliser son rêve entrepreneurial. Et enfin, si je gagne je pourrai développer davantage mon entreprise.

Parlez-nous de Vangovango, cette entreprise de bijoux que vous avez fondée ? Quels sont vos objectifs pour les mois et les années à venir ?

Vangovango est un mot malgache qui signifie littéralement " bracelet ". Au-delà d'un simple bijou, le vangovango a une forte dimension symbolique. Historiquement, il trouve ses origines auprès des esclaves Sakalava (une ethnie située au nord de Madagascar) qui, une fois affranchis, avaient pour coutume de garder les anneaux de leurs chaînes dans le but d'en faire des bracelets. Porté par ce passé singulier, le vangovango est un symbole de liberté, d'émancipation et de droit au bonheur.

Créée en 2018, à Diego-Suarez, Vangovango est une marque de bijou éthique aux influences malgache, africaine et créole. Ce mois-ci, nous avons lancé la Collection ROOTS, ce mois d'août ne sera donc pas de tout repos. Dans cette collection, nous avons actuellement 2 modèles, le collier Africamania et le collier African Pearl. D'autres modèles sont amenés à composer la collection mais j'attends encore l'inspiration.

Dans les années à venir, j'ai pour ambition de faire évoluer ma bijouterie en une maison de joaillerie, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai participé à ce concours, j'ai besoin de financement pour développer mes affaires.

En tant que jeune entrepreneure, comment trouvez-vous l'environnement des affaires actuel ?

Je dirais que c'est très dur. En effet, après la Covid-19, il a été difficile pour tout le monde de remonter la pente et maintenant avec l'inflation, c'est terrible. Nous travaillons avec des matières premières nobles (or, argent, pierres précieuses) qui sont frappées par cette inflation. Au mois de juillet, notre chiffre d'affaires mensuel a chuté de moitié. Les temps sont durs comme on dit.

Par rapport aux autres pays d'Afrique, comment trouvez-vous la performance globale des jeunes Malgaches dans l'entrepreneuriat et l'innovation ? Quelle leçon avez-vous tiré du concours ABH jusqu'ici ?

Je dirais que l'envie d'entreprendre est bien présente mais nous manquons de soutien et d'accompagnement venant de notre Gouvernement.

La leçon que j'ai tirée d'ABH jusque-là c'est qu'il faut bien ficeler sa comptabilité. Étant seule à la tête de mon entreprise, je porte plusieurs casquettes et lors de mon dernier entretien, le jury m'a fait comprendre que je dois apprendre à déléguer certaines missions.

La prochaine phase de sélection du concours est prévue le 22 août. Quelles sont nos chances d'être représentés dans le top 20 ?

Les autres finalistes sont aussi exceptionnels que moi. Ce sera difficile de donner mon opinion là-dessus. Donc que la battle continue !

Un message pour les jeunes startupers de notre pays ?

Soyez passionné de votre entreprise, de votre projet, car la passion est le plus grand moteur de créativité. Et si vous êtes passionné, tout l'univers le sentira et il conspirera pour votre succès.