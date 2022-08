Congo-Brazzaville: Fête de l'indépendance - Le Cercle culturel pour enfants organise la foire des jeux

La première édition de la Foire des jeux a réuni, le 15 août, à Louessi dans le 3e arrondissement Tié-Tié près d'une trentenaire d'enfants de ce quartier et des environs. Les enfants âgés entre 4 et 16 ans, inscrits cette année aux ateliers vacances ouverts en juillet, ont pris part aux retrouvailles ludiques et récréatives initiées par le Cercle culturel pour enfants (CCE) et son directeur Joël Nkounkou.

Près de six jeux ont été au programme et ont permis aux enfants de faire étalage de leur habileté, leur adresse, leur perspicacité et leur intelligence. Des jeux tels que Chaque mot a perdu sa 1re lettre', "Jeu d'observation", "le bowling", le Jeu de lisolo (une invention congolaise que le partenaire Amid a mis à la disposition du CCE, qui permet à l'enfant de se cultiver et d'étoffer son bagage intellectuel).

Ces quatre premiers jeux ont constitué une étape par rotation des quatre brigades d'enfants mixtes (genre et âge) munies de passeports pour avoir l'accès dans chaque stand afin de décrocher le maximum de points.

Quant au jeu de toucher le ballon et jeter les canettes, un don de Mme Margot, il a fait l'objet d'une compétition ardemment discutée par les quatre brigades. Satisfait de cette première expérience totalement réussie, Joël Nkounkou a déclaré : " En organisant cette activité à l'occasion des 62 ans de l'indépendance, cela nous permet de mettre déjà les enfants dans le bain du 25e anniversaire du CCE qui sera célébré en novembre 2022.

Cette première édition expérimentale de la Foire des jeux pour l'indépendance augure bien ce que seront les festivités de novembre dont nous attendons des partenaires pour un soutien afin de garantir sa réussite ". A la fin de l'activité, un rafraîchissement a été servi aux enfants et animateurs grâce à la générosité de Mme Blanchard.