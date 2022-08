Congo-Brazzaville: Musique - Les deux Congo envisagent d'organiser des activités sur la rumba

Les ministres de la Culture et des Arts des deux Congo, Dieudonné Moyongo et Catherine Kathungu Furaha, ont planché, le 17 août, à Brazzaville, sur les préparatifs de la première édition des activités de la rumba qui aura lieu en République démocratique du Congo. La date reste encore indéterminée.

" Nous avons ce privilège que notre pays puisse être le promoteur de cette première édition. La rumba est un patrimoine des deux rives. Elle est reconnue aujourd'hui au niveau international. Nous, les propriétaires de ce patrimoine, devions organiser des activités pour la protection, la conservation et la promotion de cette richesse. Nous avons pensé réfléchir sur le calendrier et discussions aux festivités qui seront organisées à Kinshasa et à Brazzaville. Nous voulons vraiment une activité de proximité afin de multiplier d'autres rencontres pour renforcer nos liens et nos diversités culturelles ", a signifié Catherine Kathungu Furaha, ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine de la RDC

Par ailleurs, les deux homologues ont également porté leurs discussions sur quelques préalables des accords de protocole de collaboration qui datent de 2012 et 2021 et qui attendent les amendements et la signature.