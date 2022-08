Congo-Brazzaville: Musique classique - Une soirée merveilleuse avec l'OSEB

L'orchestre symphonique des enfants de Brazzaville (OSEB) de l'association musique classique pour tous, dirigé par le maestro Josias Ngahata, a donné un concert à l'occasion de la fête de l'indépendance, à la Basilique Sainte-Anne du Congo. Organisé par l'ambassade d'Allemagne en République du Congo, représenté par le chargé d'Affaires, Jonas Wiesenecker, ce concert s'inscrit dans le cadre de la coopération culturelle entre les deux pays, et aussi pour honorer la fête de l'indépendance du Congo. " Je suis ici au Congo depuis 2018. Pour la première fois dans le programme SES il y avait un échange musical que nous appelons la diplomatie musicale.

Maintenant ça se passe partout dans le monde et ça ne cesse d'augmenter. Je connais le début de l'OSEB, c'est pour la cinquième fois que les professionnels allemands sont là, ce qui montre combien le niveau du groupe a augmenté. D'où j'estime que les choses ont beaucoup évolué malheureusement l'ancien ambassadeur allemand qui est à l'origine de ce projet est décédé depuis janvier 2022 ", a déclaré le chargé d'Affaires d'Allemagne au Congo.

Au cours de ce concert, l'OSEB composé d'une quarantaine de musiciens a presté en compagnie des experts SES d'Allemagne, du chœur Burning Music, de la Chorale La Voix de l'espérance de Ouenzé, de la Chorale Les Piroguiers du Congo et du Kilombo Centre de Poto-Poto. Parmi les enfants musiciens de l'OSEB, il y a quelques-uns qui ont toujours été là depuis la création de l'orchestre et un grand nombre d'autres enfants qui n'ont commencé que cette année et donc qui ne totalisent que deux à cinq mois au sein de l'orchestre.

Ce concert a connu deux parties constituées de plusieurs chansons congolaises, roumaines, à l'instar de :Congo de Jacques Loubelo interprété par la Chorale les Piroguiers plus Chœur BM ; Bolingo ya la joie ; Di moninga de Lucie Eyenga par Josias Ngahata ; Ndeke moko une chanson berceuse congolaise par la Chorale Les Piroguiers plus chœur BM ; Dances populaires roumaines de Bela Bartok par les experts SES d'Allemagne ; Le bucheron de Franklin Boukaka par Chœur Burning Music ; Okonzi Nzambe interprétée par Chœur Burning Music plus CM Kilombo centre Poto-Poto ; puis enfin la chanson Indépendance cha cha de Joseph Kabasele interprétée par la Chorale Les Piroguiers plus Chœur BM, a été une manière de célébrer l'indépendance du Congo.

Pour le maestro Josias Ngahata, ce concert est le couronnement d'une formation intensive d'un mois à l'endroit des enfants musiciens de l'OSEB par les experts SES d'Allemagne. Il a remercié tous ceux qui ont permis et facilité la tenue de ce concert. " Merci au curé de la basilique Sainte-Anne du Congo, à tous les groupes qui ont participé à ce concert, à toutes les autorités diplomatiques, politiques et ecclésiales pour leur soutien multiforme. Les enfants de 5 à 20 ans qui veulent bien intégrer l'orchestre sont toujours attendus lors de la relance des activités en octobre prochain ", a-t-il indiqué.

Pour sa part, le député de Poto-Poto 3, Ferréol Constant Patrick Gassackys, s'est dit satisfait d'assister à ce concert. " Quand j'ai vu ces enfants jouer, j'ai été bouleversé... Je me dis pourquoi ne pas donner un coup de pouce à ces enfants qui ont appris à jouer des instruments classiques et qui avaient un très bon rapport avec le violon, la contrebasse, le piano, ... C'est vraiment quelque chose d'encourageant. Nous avons passé une soirée merveilleuse. ", a-t-il fait savoir.

Auparavant, à la base, il y avait de la musique, a rappelé le député. " Il faut qu'on réfléchisse pour qu'on réintroduise l'apprentissage de la musique dès l'école primaire. Ce sont des réflexions pour appuyer ce genre de projets. Je suis en train de rêver d'organiser une tournée au niveau territorial pour faire découvrir ces virtuels. Nous avons des grands talents ici à Brazzaville, il faut les encourager ", a-t-il lancé.

Notons que les personnalités ci-après ont assisté à ce concert : la ministre Adélaïde Mougani, les ambassadeurs des Etats-Unis, de l'Italie, le Nonce apostolique ainsi que la conseillère du chef de l'État, Edith Itoua.