Congo-Brazzaville: Championnat national Ligue 2 - Lancement de la course pour la montée à l'élite

La phase des playoffs en vue de sélectionner l'équipe qui va monter directement en Ligue 1 a été lancée, le 17 août, au Centre technique d'Ignié par le président de la Fédération congolaise de football, Jean Guy Blaise Mayolas. En match d'ouverture, Aigles sports a battu CS Sersy (1-0), puis la Jeunesse sportive de Poto-Poto a eu raison de l'AS Flamengo (2-1). Le FC Racine a battu Fleur du Ciel (1-0), alors que l'AS JUK dominait TP Mokanda (4-2). La compétition qui se joue, pour la première fois, sur les deux nouvelles pelouses du Centre technique d'Ignié, met aux prises huit équipes, dont cinq de Brazzaville ( Aigles sport, Flamengo, AS JUk, FC Racine et la JSP contre trois de Pointe-Noire (CS Sersy, TP Mokanda et Fleur du Ciel) engagées toutes dans une poule unique.

Au terme de sept journées âprement disputées, l'équipe déclarée championne évoluera la prochaine saison en Ligue 1 et le deuxième disputera, en aller et retour, les barrages avec Patronage Sainte-Anne en vue de valider la 14e et dernière place à l'élite.

" La ligue 2 vise la montée en Ligue 1. C'est un championnat d'élite, parce qu'il est l'intermédiaire pour accéder en ligue 1. La finalité, c'est de trouver une équipe qui va monter en Ligue 1 et qui va remplacer Nico-Nicoyé relégué en ligue 2 et aussi trouver celle qui jouera les barrages. Si l'équipe issue de la Ligue 2 gagne les barrages, il y aura donc deux montées en Ligue 1 ", a expliqué Armand Jean Blaise Lououamou.

Le secrétaire général de la Linafoot a salué la qualité des pelouses sur lesquelles les équipes disputent la montée en Ligue 1. " Le stade Massamba-Débat est fermé. Nous avons sollicité auprès de la Fécofoot le Centre technique d'Ignié pour montrer le travail qui se fait. Aujourd'hui, nous admirons la pelouse. Cela fait une vingtaine d'années que j'ai raccroché, mais en voyant la qualité de la pelouse je me suis dit, si c'était à notre époque je serai très fier d'évoluer sur ces terrains ", a-t-il commenté

La Linafoot a salué les efforts de la Fécofoot qui a mis les moyens pour que les équipes soient prises en charge surtout pour celles qui reviennent de Pointe-Noire. " Le déplacement pour quitter Brazzaville jusqu'à Ignié est assuré par la Fécofoot pour que la compétition se joue normalement ", a indiqué le secrétaire général.

Notons que lors de la deuxième journée qui va se disputer le 20 août, TP Mokanda croisera le FC Racine, l'AS Flamengo affrontera Aigles sports, AS Juk sera aux prises à Fleur du Ciel, puis le CS Sersy jouera contre la JSP.