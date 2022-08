Sénégal: Hua Chunying, vice-ministre chinoise des affaires étrangères - " Nous sommes déterminés à défendre notre souveraineté "

La Vice-ministre chinoise des Affaires étrangères, Hua Chunying, estime que son Gouvernement et le peuple chinois sont déterminés à défendre leurs souveraineté et intégrité territoriale. Elle a fait cette annonce, vendredi dernier, lors de de la cérémonie officielle du Programme 2022 du China international press communication center (Cipcc).

BEIJING (CHINE)- " Le Gouvernement et le peuple chinois ont toute la détermination et la capacité de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays ". Ces mots prononcés par la Vice-ministre chinoise des Affaires étrangères, Hua Chunying, vendredi dernier, lors de la cérémonie officielle du Programme 2022 du China international press communication center (Cipcc), traduisent la position de fermeté affichée par les officiels chinois depuis la récente visite de la Présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan. Troisième personnalité des États-Unis d'Amérique, Nancy Pelosi a fait une visite très controversée à Taïwan, durant 24 heures, le mardi 3 août 2022, contre l'avis et la protestation des autorités chinoises qui revendiquent cette île comme partie intégrante de leur territoire.

" Après des décennies d'efforts ardus, la Chine a remporté des succès remarquables dans son développement. Mais, elle reste le seul grand pays à n'avoir pas encore réalisé une réunification complète. Et la Chine est toujours confrontée aux menaces réelles dans la préservation de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, comme le montre la récente visite de la Présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan ", a expliqué la Vice-ministre chinoise des Affaires étrangères. Selon elle, la Chine est déterminée à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. " Si la Chine n'arrive pas à assurer sa souveraineté et son intégrité territoriale, quel autre pays en développement y arrivera ? Si nous ne défendons pas nos intérêts vitaux, qui sera le prochain, Iraq ou Syrie, en tant que pays en développement ? " s'est-elle questionnée, rappelant l'expérience douloureuse d'être colonisés et malmenés qu'ils ont vécue.

" Nous devons donc rester unis et nous soutenir mutuellement devant les menaces ", a-t-elle lancé. D'après Hua Chunying, ce qui est regrettable, c'est que certains ne veulent pas voir les autres peuples vivre heureux " et surtout les Chinois ". Elle poursuit : " Mais, les peuples y voient clair, comme en témoignent ces récents sondages. Ainsi, 76 % de jeunes africains estiment que la Chine contribue positivement à leur vie ; les populations arabes ont une opinion favorable de la Chine que d'autres pays. La politique étrangère chinoise est plus appréciée au Moyen-Orient. Les pays asiatiques jugent nécessaire de respecter l'émergence de la Chine à sa position de grand pays ".