Sénégal: Boycotté par l'inter-coalition " Yeww-Wallu " - la réplique du HCCT

Les hauts conseillers des collectivités territoriales, en fin de mandat, dénoncent les propos des leadeurs de l'intercoalition " Yewwi-Wallu ", selon lesquels leur institution doit être supprimée, parce que " budgétivore et sans aucune utilité ". Ils leur ont répondu mardi lors d'un point de presse.

Le Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) sort de sa réserve pour répondre à l'intercoalition " Yewwi-Wallu ". Cette dernière a pris la décision de ne pas participer à l'élection des membres de ladite institution, prévue le 4 septembre prochain. Pape Mael Thiam, premier vice-président du Hcct a, face à la presse, mardi, mardi, regretté " les déclarations erronées, les jugements hâtifs sur l'utilité du Haut conseil des collectivités territoriales ". Dans un tel contexte, pense-t-il, " il nous paraît nécessaire de donner les bonnes informations et d'éclairer la lanterne de nos compatriotes et partenaires sur les confusions malencontreusement entretenues ".

Aux leadeurs de l'intercoalition de l'opposition qui demandent la suppression du Hcct, il leur a rappelé que cette institution est une recommandation des assises nationales initiées par la majorité des acteurs qui la fustigent aujourd'hui. " La configuration politique de cette assemblée consultative installée après les premières élections du Hcct du 4 septembre 2016, comporte les représentants des coalitions qui ont décidé de boycotter le prochain scrutin ", a déclaré Pape Mael Thiam. Il a fait remarquer que l'on trouve, au Hcct, des conseillers de " Taxawu Dakar ", du Parti démocratique sénégalais (Pds) et ceux d'autres coalitions de partis.

Poursuivant son argumentaire, M. Thiam a indiqué, contrairement à l'opposition, que la création du Hcct est pertinente. D'autant plus qu'elle est en cohérence avec la vision du chef de l'État, déclinée dans le Plan Sénégal émergent (Pse).

Le bilan réalisé en 5 ans

" C'est une institution efficace. Elle est une utilité dans l'attelage institutionnel de notre pays ", a-t-il souligné. Pape Mael Thiam a précisé que cette utilité peut également s'illustrer par les résultats " tangibles " obtenus en si peu de temps. Étayant ses propos, il a révélé qu'en 5 ans, le Hcct a produit 5 rapports, dont quatre annuels et un quinquennal. " Quatre contributions, 6 études, 26 avis répartis en 548 recommandations motivées ont été élaborés et mis à la disposition du Président de la République et du Gouvernement. Et ceci, à travers l'audition de 145 structures et personnalités ", a-t-il renseigné. À l'en croire, parmi les personnalités auditionnées, il y a des élus locaux, des directeurs nationaux et généraux, des ministres de la République, de hauts cadres, des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers. " Ces avis, contributions, recommandations et études formulés par le Haut conseil ont permis au Président de la République et à son Gouvernement de lancer d'importantes réformes ", a-t-il soutenu.