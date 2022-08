Kenya: "Maintenez la paix", exhorte l'Église après l'annonce de l'élection du nouveau président

Nairobi — "Nous voulons demander à tous les chefs religieux de prier pour la paix dans notre pays", a demandé l'archevêque Anthony Muheria, archevêque de Nyeri, immédiatement après la proclamation de la victoire de William Ruto comme président du Kenya avec 50,5% des voix lors des élections du 9 août.

"Chers Kenyans, maintenez la paix. Gardons la paix", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le président de la Conférence des Évêques catholiques du Kenya (KCCB), Mgr Martin Kivuva, Archevêque de Mombasa, a félicité les Kenyans pour le déroulement pacifique de la campagne et du vote : "Félicitations aux Kenyans. Nous sommes arrivés jusqu'ici sans nous jeter la pierre, avec seulement quelques escarmouches mineures ici et là, mais plus que cela, nous avons pu conclure une partie importante de notre "histoire".

Les craintes de violences post-électorales demeurent toutefois après une semaine tendue de dépouillement des votes par la Commission électorale indépendante (IEBC), qui a ainsi déterminé que le vice-président sortant l'a emporté sur son principal adversaire et leader de l'opposition de longue date, Raila Odinga, qui a recueilli 48,8 % des voix, malgré le soutien du président sortant Uhuru Kenyatta.

Cependant, Odinga a qualifié le résultat du vote de " farce " et a annoncé qu'il ferait appel. Ses partisans ont manifesté en lançant des pierres et en brûlant des pneus dans la banlieue de Nairobi et dans les comtés bordant le lac Victoria, dont Odinga est originaire. Ce dernier peut tirer parti du fait que quelques minutes avant que le président de l'IEBC, Wafula Chebukati, n'annonce les résultats présidentiels, quatre commissaires ont quitté le centre national de comptage et tenu une conférence de presse à l'hôtel Serena, déclarant qu'ils ne reconnaissaient pas les résultats annoncés par Chebukati.

Un groupe d'observateurs provenant d'un certain nombre de pays de la région de l'Association des conférences épiscopales membres de la région de l'Afrique de l'Est (AMECEA) a également surveillé les élections afin de garantir leur équité et de promouvoir la transparence et la responsabilité.

Dans son discours d'ouverture avant le début de la formation, le secrétaire général de l'AMECEA, le père Anthony Makunde, a rappelé aux 25 observateurs venus du Kenya, du Malawi, de l'Ouganda, de l'Éthiopie, de la Tanzanie et du Sud-Soudan que "En tant qu'Église, nous ne devons pas seulement prêcher la bonne gouvernance, mais aussi former la conscience des dirigeants politiques et communautaires afin qu'ils puissent adhérer aux principes et aux valeurs qui s'y rapportent."