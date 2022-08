Cote d'Ivoire: Lutte contre la pauvreté - Quand des personnes handicapées s'organisent pour se prendre en charge

On ne choisit pas d'être handicapé. On le devient et on le subit. C'est qu'être handicapé n'est donc pas un choix.

Situation peu enviable, la voie de l'autonomisation des personnes handicapées est parsemée de difficultés liées à l'accès à l'éducation et à l'emploi. Un calvaire qui les rend vulnérables. Livrés à eux-mêmes dans un système peu enclin à leur apporter toujours le secours malgré les dispositions existant, des handicapés s'organisent pour ne pas faire la manche.

Abidjan, Biabou dans la commune d'Abobo. Une école informelle qui accueille les enfants handicapés attire l'attention des habitants de cette bourgade située sur l'axe Abidjan-Alépé. Des élèves du collège Isrod situé à proximité s'y rendent fréquemment par curiosité pour voir comment des enfants malentendants, non-voyants, handicapés moteurs et enfants atteints d'albinisme suivent les cours. Agglutinés autour du bâtiment qui fait office d'école, ils découvrent à leur grande surprise souvent que ces personnes sont aussi intelligentes dans l'apprentissage.

A propos de l'accueil du Centre d'éducation communautaire et de l'alphabétisation inclusif (Cecalpha-Inclusif), le promoteur Gueya Demonse, un handicapé moteur donne des explications : " Je pense qu'aujourd'hui les moqueries sur les personnes handicapées ont fait place à la curiosité de découvrir leur capacité d'apprendre et d'étudier. Il est de plus en plus courant de rencontrer en Côte d'Ivoire dans des familles où ces personnes ont réussi ". Cependant, il dénonce l'attitude de certains parents analphabètes qui hésitent à envoyer leurs enfants à l'école. Alors que d'autres ont surmonté les railleries dont ils sont victimes du fait de leurs enfants.

A cela, il faut ajouter le manque de structures d'encadrement pour accueillir ses enfants. Toute chose qui constitue un frein à leur instruction d'une part et leur épanouissement d'autre part. Quand des parents découvrent que d'autres enfants handicapés poursuivent leur cursus scolaire, c'est avec étonnement. Et ils n'hésitent pas à emboiter le pas à tous ces parents qui ont décidé de faire valoir le droit à l'éducation de leurs enfants. " Quand un malentendant est dans la même classe qu'un non-voyants et qu'ils échangent, cela attire la curiosité des enfants (...) Il y a des élèves d'un collège à proximité du centre qui viennent voir comment un malentendant peut aller au tableau et répondre aux questions de l'instituteur avec le langage des signes. Ils sont également étonnés de voir un non-voyant qui à l'aide de braille travaille normalement comme eux ", indique M. Demonsé.

Satisfaction des parents

C'est avec fierté que Fabrice Gnamien, Agent Tic à Fraternité Matin constate que ses filles qui fréquentent ce centre inclusif ont la maitrise du langage des signes et arrivent à communiquer convenablement avec ces enfants handicapés sans aucune barrière. En décidant de créer ce centre, il s'est agi de permettre aux enfants handicapés de bénéficier du droit à l'éducation. Laquelle éducation pourrait leur ouvrir la voie de se prendre en charge dans la société et surtout réduire le taux de pauvreté dans ce milieu. Mieux, à l'en croire, il faut aussi créer les conditions d'appui aux initiatives valorisant toutes compétences au changement des regards vis-à-vis des personnes handicapées. L'on devrait s'employer, a insisté M. Demonsé, à faciliter et promouvoir l'accès de tous les enfants handicapés et vulnérables à l'école. Pour sortir les personnes handicapées de la paupérisation, il propose la mise en place par l'Etat ivoirien d'un fond d'appui à la formation de l'entrepreneuriat et à la création de micro-projets en faveur des personnes handicapées.

En Côte d'Ivoire, le Recensement général de la population et de l'habitat (Rgph) de 2014, révèle l'existence d'environ 620639 personnes handicapées, soit 2,74% de la population nationale. Contre une moyenne mondiale qui est de 15%. Quant à la population de personnes handicapées de nationalités étrangères vivant en Côte d'Ivoire elle est estimée à un taux de 19,28% contre 80,72% de nationaux ivoiriens. Face à ces chiffres, Raphaël Dogo président de la Fédération des associations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire (Fahci), soutient qu'on peut estimer selon toute vraisemblance la population handicapée en Côte d'Ivoire à près de 3 millions de personnes. Bien sûr fera-t-il remarquer en tenant compte du taux de handicaps invisibles estimé à 80%. Il s'agit de tous les types de handicap confondus, sur une population nationale de 22,65 millions d'habitants. Et ce, " en nous basant sur le dernier rapport de la Banque Mondiale et de l'OMS de 2011 qui établit un taux moyen de 15% de personnes handicapées dans le monde ", a soutenu l'Expert en Handicap et Inadaptation.

Concernant l'emploi des personnes handicapées, l'expert a indiqué que l'on constate un taux d'activité plus faible sur le plan mondial. Il a rappelé les chiffres de l'Organisation internationale du travail (Oit) qui révèlent que quelque 386 millions de personnes dans le monde en âge de travailler sont handicapées.

En Côte d'Ivoire, le nombre des personnes handicapées est également en nette augmentation même si l'on ne dispose pas de chiffre exact. 20 % des personnes les plus pauvres du monde ont une sorte de handicap, relève une étude de la Banque mondiale. Selon l'Unesco, 90 % des enfants avec un handicap dans les pays en développement ne vont pas à l'école. " Au niveau de l'accessibilité du genre et de l'éducation, il faut noter que l'accès à l'éducation est difficile pour les personnes handicapées. 98% des enfants handicapés n'ont pas accès à l'éducation. Seulement 49% des personnes handicapées diplômées sont insérées dans le monde de l'emploi. Sur la question de l'accessibilité aux bâtiments publiques (...) il n'y a aucun aménagement pour faciliter l'accès aux transports publiques et mieux organiser les lieux de détente et de loisir. Au niveau du genre, on remarque qu'il y a plus d'hommes handicapés que de femmes. Aussi, nous avons constaté que l'accès à l'information publique en Côte d'Ivoire est très restreint pour les personnes en situation de handicap ", a déclaré Dogo Raphaël, rapporté par ivoirehandicaptv.net.

Koné Victorien, directeur de la promotion des personnes handicapées ne dit pas le contraire. Malgré les efforts de l'Etat à rendre sa dignité à la personne handicapée, ces derniers sont toujours confrontés à l'accès difficile au transport à la formation et à l'emploi.

C'est dans cette situation, que des personnes handicapées s'emploient à faire sortir dignement leur communauté de la mendicité. D'où cet appel de Guéya Demonsé : " Que les personnes handicapées prennent conscience et se mettent ensemble pour protéger les plus faibles. Une personne handicapée mal formée voit doublement son handicap s'accentuer ".

Pour lui donc en plus de la formation, en créant des fermes d'élevage et un cybercafé pour les mettre à la disposition des personnes handicapées, cela constituerait un grand soulagement pour les sortir de la pauvreté.

Intégrer la fonction publique à tout prix !

Le recrutement dérogatoire des personnes handicapées dans la fonction publique en Côte d'Ivoire donne beaucoup d'espoir à ces derniers d'avoir du travail. Pour ce faire tout y passe. Les concernés sont prêts à tout pour intégrer la fonction publique. Peu importe les moyens utilisés.

Détenteur d'une maitrise en économique, JC une personne handicapée a largement dépassé la tranche d'âge pour bénéficier de cette disposition pour devenir fonctionnaire. Un rêve qu'il a longtemps nourri. L'échec de toutes ses tentatives va l'amener à utiliser des subterfuges pour être dans la course à la fonction publique. JC va alors renaitre de nouveau. Il va réapparaitre dans cette course avec un nouvel extrait de naissance diminuant son âge de quelques années. Le titulaire de la maitrise en économique va alors se présenter au Brevet de l'enseignement du premier cycle (Bepc).

Après l'obtention de ce diplôme avec son nouvel âge, il tente pour une fois encore son intégration dans le cadre du recrutement dérogatoire. Des méthodes peu recommandables, des personnes handicapées en usent pour intégrer coûte que coûte la fonction publique. C'est le cas de trentenaire dont ce cas nous est expliqué. MA dans son ambition de profiter du recrutement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction, va payer une importante somme pour que quelqu'un d'autre composent lors de l'examen du Brevet de technicien supérieur (Bts). Malheureusement pour lui, c'est l'échec à cet examen. Ne sachant pas à quel saint se vouer, il va en parler à des proches. Si cela ne tenait qu'à lui, c'est une convocation au commissariat de police le plus proche, pour faire arrêter le " mercenaire ", avait-il préconisé. Heureusement pour lui que d'autres personnes handicapées l'en ont dissuadé. Lui expliquant que la place du corrupteur et du corrompu, c'est la prison. A ce propos, les personnes handicapées sont unanimes pour dire que la fraude constatée souvent ternie énormément leur image.

Sur la question de l'emploi des personnes handicapées, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'instruments. Un recrutement dérogatoire à la Fonction publique et des mesures incitatives dans le privé pour l'embauche des personnes handicapées.

En 2015, le Code du travail de la Côte d'Ivoire a été révisé. L'Etat a prévu des mesures incitatives dans le secteur privé prévoyant des quotas concernant l'embauche des personnes handicapées. " De 1997 à ce jour, 1506 personnes handicapées ont été intégrées à la Fonction publique. Elles bénéficient d'un emploi décent et stable (...) 30% des places sont réservées aux femmes de manière automatique ", soutient Koné Krouwélé Victorien, directeur de la Promotion des Personnes handicapées.