Sénégal: Production agricole - Moussa Baldé optimiste pour les prochaines récoltes

Le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, Moussa Baldé était hier en tournée agricole dans l'Est du pays où, il a pu constater pour saluer les perspectives prometteuses des céréalières.

Au terme de sa tournée agricole, effectuée, hier mercredi, dans l'Est du pays, le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, Moussa Baldé s'est dit satisfait des perspectives céréalières prometteuses dans les régions de Tambacounda et Kédougou. " Nous avons visité des champs de maïs et de mil qui sont juste impressionnants. Et nous espérons d'ici quelques mois on aura d'excellentes récoltes en termes de céréales ", a dit le ministre au terme de sa visite effectuée hier mercredi dans les communes de Missirah, de Sinthiou Maleme et de Gouloumbou. Moussa Baldé d'ajouter : " Nous espérons d'ici quelques mois on aura d'excellentes récoltes en termes de céréales ".

S'agissant de la filière coton qui bénéficie aussi de la subvention de l'Etat, le ministre dira : " Le coton, c'est l'une des rares cultures qui ne bénéficie d'aucune subvention. Et c'est ça, la vérité. C'était un modèle plutôt indépendant. Il se trouve qu'avec l'augmentation de façon fulgurante des prix, des fertilisantes, cela a un peu plombé la campagne de coton cette année selon les explications du Directeur général de la Sodefitex. Evidemment, nouvelle donne, nouveau comportement, on va voir dans quelle mesure à l'avenir, si la tendance ne baisse pas réfléchir avec les autorités de la Sodefitex pour voir ensemble comment continuer à encourager les producteurs pour que la région de Tamba et de Kolda restent des régions cotonnières afin de permettre à notre coton de progresser. "