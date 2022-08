Sénégal: Basketball-Qualification coupe du monde 2023 - Ngagne Desagana réduit sa liste à 14 "Lions"

Ngagne Desagana Diop, a dégagé hier, mardi 16 août une liste de 14 joueurs pour les besoins de la 4ème fenêtre des Eliminatoires de la Coupe du Monde 2023 prévue du 26 au 28 aout à Tunis. Sur les 16 joueurs en main, le nouveau sélectionneur national a décidé de se passer des meneurs Thierno Ibrahima Niang et Alkaly Ndour.

Desagana Diop a dégagé hier, mardi 16 août, son groupe de performance en direction de la 4ème fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde, prévue du 26 au 28 août, à Monastir (Tunisie). De 16 joueurs, l'équipe nationale de basket masculine est passée à 14.

Le sélectionneur des Lions a recalé les meneurs Thierno Ibrahima Niang et Alkaly Ndour. En attendant de rallier la ville Tunisienne de Monastir le 20 août, les "Lions" vont disputer deux matchs amicaux contre le Cap-Vert, ce mercredi 17 août (20h00 Gmt) et le vendredi 19 août (19h00 Gmt). Mais aussi un 3ème match face à l'Égypte, le 22 août, à Monastir. Des rencontres à l'issue desquelles, le sélectionneur va dégager sa dernière liste de 12 joueurs.

Pour la 4ème fenêtre est prévue du 26 au 28 août, à Monastir. Les Lions vont croiser le Soudan du Sud, la Tunisie et le Cameroun dans le groupe F. Le Sénégal (9 pts) va croiser tour à tour le Soudan du Sud (12 pts), la Tunisie (10 pts) et le Cameroun (7 pts), lors de la 4ème fenêtre des éliminatoires. Lors de sa prise de fonction comme nouvel entraîneur des Lions, Desagana Diop avait déjà affiché l'ambition dans ce tournoi : "Nous devrons pratiquer notre meilleur basket. Le Soudan du Sud occupe la première place du groupe et il impressionne depuis le début de ces Éliminatoires, lui qui a gagné tous ses matchs.

Il a énormément progressé et il affiche une confiance à toute épreuve. C'est une très bonne équipe. La Tunisie est l'une des nations dominantes du continent et elle dispose d'une très grande expérience. Le Cameroun espère encore se qualifier, il nous faudra donc être très concentrés et bien jouer. Tous nos adversaires ambitionnent de représenter l'Afrique au tournoi mondial. Les six matchs à venir seront particulièrement intenses, mais nous serons prêts pour ces prochains défis afin d'obtenir le droit de participer à la Coupe du Monde FIBA 2023", rappelait-il.

Liste des 14 joueurs retenus :

Meneurs

Brancou Badio

Mamadou Faye

Jean Jacques Boissy

Arrières

Cheikh Bamba Diallo

Lamine Sambe

Ailiers

Pape Moustapha Diop

Mbaye Ndiaye

Makhtar Gueye

Babacar Sané

Pivots

Gorgui Sy DIENG

Ibrahima Fall Faye

Amar Sylla

Youssoupha Ndoye

Khalifa Diop

Recalés

Thierno Niang

Mamadou Alkaly Ndour