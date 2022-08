Madagascar: 39 ans, l'âge de la maturité

Midi Madagasikara fête aujourd'hui son 39ème anniversaire. Durant cette longue période qu'il a traversée, il a tissé des liens indéfectibles avec ce lectorat qui le suit fidèlement depuis ce 18 août 1983, date de la sortie de son premier numéro.

Il a rempli pleinement son rôle d'informateur auprès de ces milliers personnes qui voulaient être éclairées sur une actualité qui est parfois très fugace. Il a choisi d'être aussi un journal qui distrait et qui instruit avec des sujets très éclectiques. Midi Madagasikara a pleinement rempli le rôle qu'il s'est assigné, celui d'un quotidien d'information que les membres de toutes les couches de la société lisent.

39 ans, l'âge de la maturité

Midi Madagasikara rentre maintenant dans sa quarantième année. Il est aujourd'hui l'un des doyens de cette presse malgache qui compte des dizaines de titres. Il est le premier quotidien national et couvre tout le territoire de la Grande île. Il remplit pleinement sa vocation de journal d'information et s'adresse à un lectorat populaire. Son évolution a été constante et il s'est étoffé petit à petit.

Organe de presse francophone à ses débuts, il a donné par la suite une place non négligeable aux articles en langue malgache. C'est à partir de 1986 que son envergure nationale s'est confirmée et que son tirage a considérablement augmenté. Son évolution s'est constatée au niveau de son contenu. Son équipe rédactionnelle s'est nettement professionnalisée et il est devenu un journal de référence au niveau national et à l'étranger. Durant ces 39 ans, il a accompagné tous les grands événements de l'histoire contemporaine.

Ses journalistes ont été au cœur de l'actualité la plus brûlante et ont rendu compte fidèlement de ce qu'ils ont vu. Ils l'ont fait sans prendre parti. A partir de 1996, il s'est doté de moyens techniques modernes et a acquis une plus grande envergure, étant publié en ligne. 39 ans, c'est pour un Homme l'âge de la maturité, c'est aussi le cas pour Midi Madagasikara. Mais il marque aussi le début d'un développement qui va continuer encore durant plusieurs années.