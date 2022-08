Madagascar: Fuite du talon de bagages d'Andry Rajoelina - Deux employés de MGH auditionnés

L'enquête suit son cours en ce qui concerne l'affaire de la fuite du talon de bagages du président Andry Rajoelina lors de son départ pour Vienne.

De source proche du dossier, deux employés de la Société MGH (Madagascar Ground Handling) qui assurent les services à l'aéroport tels que le service de maintenance des passagers, des appareils et des bagages ainsi que les cargos, ont été auditionnés auprès de la Gendarmerie nationale. En effet, une enquête a été ouverte suite à la plainte déposée par Madagascar Airlines.

Leur audition s'est déroulée dans les locaux du Toby Ratsimandrava et a duré plus de six heures, a fait savoir notre source. D'après nos investigations, il s'agirait du Chef d'escale et de la responsable de l'enregistrement qui était présent à l'aéroport d'Ivato dans la nuit du mardi 9 août lors du départ de la délégation présidentielle.

Garde à vue. Après leur audition qui a duré jusqu'à minuit, ces deux personnes ont pu rentrer librement chez elles. Pour l'heure, aucune communication officielle relative à cette affaire n'a été faite ni de la part des Forces de l'ordre et des responsables de l'enquête, ni venant de Madagascar Airlines. Toutefois, notre source a aussi fait savoir qu'outre ces deux employés de MGH, un autre individu est actuellement placé en garde à vue. Il s'agirait d'un individu travaillant comme chauffeur au sein de l'une des Représentations de Madagascar à Paris. Interpellé dans la capitale française au lendemain même des faits, ce dernier aurait fait un aveu.

Aveu. Par ailleurs, des preuves de son implication auraient été découvertes dans ses téléphones. D'après les informations, cet individu a déjà été rapatrié au pays depuis vendredi dernier. Actuellement, il est gardé à vue dans un lieu tenu secret. En tout cas, à l'allure où vont les choses, cette affaire est encore loin de son dénouement. Selon notre source, mis à part le fait d'avoir fait un aveu, cette personne interpellée aurait également cité plusieurs noms et a fait des révélations. En effet, on est désormais plus ou moins sûr qu'il ne s'agissait pas d'une prise de photo anodine.

Atteinte à la sécurité du président. Du côté des tenants du pouvoir, on soupçonne un projet visant à nuire au président Andry Rajoelina et à sa famille. Dans ses téléphones, on aurait découvert plusieurs éléments compromettants tels que la photo de l'appartement de la famille présidentielle durant son voyage à Paris, et les itinéraires du chef de l'Etat et de ses proches. Toutes ces informations auraient été envoyées à des contacts, notamment à sa famille résidant à Madagascar. C'est certainement la raison pour laquelle les enquêteurs ont décidé d'élargir et d'approfondir les investigations. À en croire notre source, cet individu serait poursuivi pour atteinte à la sûreté et à la sécurité du président Andry Rajoelina et de sa famille. C'est certainement la raison de la prolongation de sa garde à vue. À suivre.