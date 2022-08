Madagascar: Commission pancrace et submission - Mely Zafindranaivo élu président

L'ancien président du Comité Analamanga s'est hissé à la tête de la Commission malgache de pancrace et submission, à l'issue d'une AGE ce week-end à Antsirabe. Ce sport de combat est désormais entre de bonnes mains.

Un nouveau président à la tête de la commission malgache de pancrace et submission. Il s'agit du Commandant Mely Zafindranaivo, qui n'est autre que l'ancien président du comité Analamanga et une figure qui n'est plus à présenter dans le domaine du sport de combat. L'Assemblée générale élective s'est tenue à Antsirabe à l'occasion du tournoi international " Mazana 110 ", troisième édition ce week-end.

Les présidents des cinq comités régionaux à savoir Analamanga, Alaotra Mangoro, Vakinankaratra, Mahajanga et Toamasina ont mis leur confiance au président Mely Zafindranaivo pour un mandat de quatre ans. " Le pancrace a connu une ascension fulgurante ces derniers temps. On souhaite que cela ne s'arrête pas là. Je remercie le président sortant Luc Andriambahoaka, lui qui a fait de cette discipline sa priorité pendant six ans. J'espère que notre collaboration se poursuivra. Je remercie également le ministère de tutelle qui va certainement nous accompagner pour le bien du pancrace ", note le nouveau président.

Domination des Réunionnais. En revenant sur la troisième édition de la compétition internationale, Mazana 110, 16 duels alléchants en low-kick et pancrace ont été à l'affiche à l'Arena SPV FELANA Androvakely Antsirabe. Les combattants sont issus des huit clubs avec la participation des deux Réunionnais dans la catégorie classe A poids lourd + 93kg. Malheureusement, nos combattants ne font pas le poids face à eux car Maminandrasana Solomampionona, le multiple champion de Madagascar a été battu par Emmanuel Sénardière aux points. Tojolalaina Ravonjiarivelo de sa part a été fauché par Antony Ferrere par KO. Dans les rencontres entre les Malgaches, trois combats ont fait saliver les spectateurs et ont été marqués par les confirmations des cadors.

Chez les - 70kg, Birinod Lahamahavonjy a été sacré champion en remportant son combat par forfait face à Cassim Soulaimana. Chez les 65kg, le champion de l'océan indien Jocelyn Rasolomampionona a laissé facilement le titre à Romaric Rafalimanana Romaric, après son abandon, tandis que Andrinirina Rafidimanana s'est imposé face à Rafanomezantsoa Rantonavalona, dans la classe B - 65 kg. Cette compétition a permit de détecter les athlètes capables de former l'équipe malgache en vue du tournoi de l'océan Indien dans quelques mois.