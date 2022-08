Sénégal: BRVM - Le marché finit la journée de cotation du 17 août 2022 dans le rouge.

Sale temps pour la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) dont les deux indices phares ont fini la journée de cotation du 17 août 2022 dans la zone rouge.

L'indice composite (indice général de la Bourse) a ainsi baissé de 0,53% à 206,88 points contre 207,99 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), il a enregistré une baisse de 0,57% à 162,64 points contre 163,58 points la veille.

Cette baissé des indices, notamment le BRVM composite a impacté négativement sur la capitalisation du marché des actions qui s'est établie à 6227,409 milliards de FCFA contre 6260,998 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 33,589 milliards.

Celle du marché obligataire est, par contre, en hausse de 1,43 milliard à 8083,522 milliards de FCFA contre 8082,092 milliards de FCFA la veille.

La valeur totale des transactions est à seulement 185,825 millions de FCFA contre 417,930 millions de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 3 750 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,01% à 1 145 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 6,87% à 1 400 FCFA), Oragroup Togo (plus 4,04% à 3 995 FCFA) et Total Côte d'Ivoire (plus 0,44% à 2 280 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 7,19% à 645 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (moins 7,02% à 5 300 FCFA), ETI Togo (moins 5,56% à 17 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (moins 5,38% à 5 010 FCFA) et Onatel Burkina Faso (moins 2,15% à 3 860 FCFA).