Gabon: " Il a pour ambition de créer plus de 100 000 auto-entrepreneurs ! " dixit ABO

Lors de son discours à la nation, le chef de l'Etat gabonais, Ali Bongo Ondimba a évoqué la création des milliers d'auto-entrepreneurs pour satisfaire les besoins de la jeunesse. Plusieurs étapes sont à franchir, dira t-il. Le Président de la République a le soucis de viser le plein emploi." Il a pour ambition de créer plus de 100 000 auto-entrepreneurs ! "

Gabonaises, Gabonais,

Mes très chers compatriotes,

" Le politicien suit le peuple. Mais le peuple suit l'homme

d'Etat ". En tant que chef de l'Etat, garant de l'Unité de la Nation, il m'appartient de montrer la direction à suivre. De faire en sorte que nos concitoyens, tous nos concitoyens, suivent ce chemin et que personne, je dis bien personne, ne soit laissé de côté.

Pour parvenir à faire du Gabon un pays harmonieusement développé, où les besoins de base sont satisfaits et l'avenir de nos enfants garanti, il y a différentes étapes à franchir.

La première, et la plus importante à mes yeux, de ces étapes est celle de l'emploi. L'emploi, c'est la clé de voûte de mon projet, mon absolue priorité. Car tout le reste, ou presque, en découle. En ce domaine, mon objectif n'a pas varié : je vise le plein emploi. Malgré les difficultés, je sais que nous y parviendrons. Pour cela, je ne ménagerai aucun effort. Car l'avenir de nos jeunes, et du pays tout entier, en dépend.

Notre système de formation a d'ores et déjà été réformé dans le but de mieux former nos jeunes par rapport aux métiers, aux emplois disponibles dans notre pays. J'ai également demandé au Gouvernement de réfléchir à un dispositif qui permettra aux Gabonaises et Gabonais méritants et volontaires, de devenir indépendants financièrement et de s'épanouir pleinement.

Ce dispositif n'a rien de cosmétique. Il n'a pas vocation à créer quelques dizaines, voire quelques centaines d'emplois. Il a pour ambition de créer plus de 100 000 auto-entrepreneurs ! Il est grand temps, en effet, de changer de braquet et de passer à la vitesse supérieure.