Madagascar: Richard Ramanambitana - Descente à Fihaonana dans le district d'Ankazobe

Le sénateur Richard Ramanambitana accompagné de sa femme ont fait une descente dans le fokontany de Tsiakondaza, commune rurale de Fihaonana dans le district d'Ankazobe le 13 août dernier.

Lors de cette visite, le député de cette localité ainsi que les autorités civiles et militaires ont également été présents. Le sénateur a procédé notamment à l'inauguration du pont installé dans ledit fokontany, et ce, pour la circulation des biens et des personnes. En marge de cette cérémonie, le sénateur a déclaré à la presse que " l'opposition ne fait que contester que ce soit en bien ou en mal. Le pays a besoin d'un apaisement ".

Lors de son intervention, le sénateur a loué les efforts fournis par l'Etat en respectant les directives données par le président de la République. Par ailleurs, le sénateur a offert des coupes, des ballons et des jeux de maillot aux vainqueurs de foot dans cette localité. Il n'a pas non plus oublié les personnes âgées.