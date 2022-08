Tunisie: L'EST enregistre des départs et des arrivées - La métamorphose!

L'équipe enregistre 11 départs contre 7 arrivées pour le moment : l'Espérance se présentera avec un tout nouveau visage lors de la prochaine saison avec la folle envie de remporter la Ligue des champions à tout prix.

Le 26 juin dernier, l'EST a remporté son 32e titre de champion de Tunisie, le sixième d'affilée. Un sacre qui a fait des heureux, certes, chez les supporters espérantistes, mais la plupart d'entre eux, si ce n'est tous, ont grincé des dents pour la simple et bonne raison que le parcours en Ligue des champions de leur équipe fanion s'est arrêté au stade des quarts de finale. Un échec qui a coûté sa place à Radhi Jaïdi qui n'a pas terminé la saison sur le banc de l'EST pour céder la place à la fin de l'exercice à Nabil Maâloul.

En faisant appel aux services de ce dernier, Hamdi Meddeb veut rééditer le scénario de 2011. Cette année-là, il a été sacré champion d'Afrique pour la première fois en tant que président. Hamdi Meddeb savait d'avance qu'en ramenant Nabil Maâloul, il allait casser la tirelire. Car pour atteindre l'objectif escompté, Maâloul se dote impérativement des moyens humains à la mesure de ses ambitions.

Des joueurs confirmés

Pour éviter de faire les erreurs du passé, Nabil Maâloul a fait appel à des joueurs expérimentés, mais aussi et surtout ceux qu'il connaît bien, Yassine Meriah (défenseur central), Houssem Dagdoug (arrière gauche) et Mohamed Ben Ali (arrière droit), notamment.

Outre ces trois joueurs, le Parc B a vu débarquer trois autres footballeurs confirmés: Mootez Zaddem (milieu offensif), l'Algérien Riadh Ben Ayed (attaquant) et le Jordanien, Mohamed Abou Zrayeq (ailier gauche). Maâloul a fait aussi confiance au jeune et talentueux Aziz Fellah (milieu offensif).

En somme, le coach " sang et or " a renforcé sa défense par des joueurs expérimentés qu'il connaît très bien, outre qu'il a convaincu Mohamed Ali Yaâkoubi de rester.

Notons que deux autres joueurs sont recrutés par l'EST dans l'attente de la confirmation officielle. Il s'agit de l'ailier Mohamed Medfai et du défenseur central Zineddine Sassi.

Un remue-ménage marqué par 11 départs

Côté effectif, plus de 11 joueurs ont quitté le parc B... rien que cela. Il s'agit de Farouk Ben Mustapha, Fadi Ben Choug, Mohamed Amine Meskini, Kingsley Eduwo, Elyès Chetti (il a résilié le contrat unilatéralement), Ablelkader Badrane (fin de contrat), Percious Boah (qui n'a pas convaincu chez les jeunes), Anayo Iwuala (cédé sous forme de prêt au CR Belouizdad pour libérer une place d'étranger), Alaa Marzouki et enfin Khalil Chammam et Sameh Derbali qui ont raccroché les crampons..

Avec ce nombre impressionnant de départs et d'arrivées, l'EST a fait un grand remue-ménage. C'est la métamorphose totale ! L'objectif suprême demeure la Champions League. Sur le papier, le club de Bab Souika s'est doté déjà des moyens de ses ambitions. Aux nouvelles recrues de le confirmer sur le terrain à la rentrée.