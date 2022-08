Tunisie: "Les Montagnes Acoustiques", les 23, 24 et 25 septembre 2022, au pied de la Table de Jugurtha - La promesse de moments forts

Une belle expérience en perspective à vivre au sommet de la Table de Jugurtha associant musique électronique, découvertes musicales, patrimoniales, artistiques et du bien-être.

"Les Montagnes acoustiques festival" approche à grands pas, avec la promesse de moments forts au pied de la Table de Jugurtha. A l'initiative de " Siccaveneria " les 23, 24 et 25 septembre 2022, une scène sera installée sur ce site naturel et culturel emblématique, inscrit sur la liste indicative de l'Unesco du patrimoine mondial.

Elle sera ouverte à des live sets électroniques avec, pour accompagnement, un atelier (Art Lab) pour de nombreuses autres expressions artistiques libres sous la direction artistique de Hakim Saâdaoui (collectif de la musique électro keffois " Pulse "), Mondher Mlayhi (collectif de la musique électro keffois "Pulse") et Ziad Riahi (Sound Source), en partenariat avec la société civile de Kalaât Senan et la maison des jeunes du même lieu. Une belle expérience en perspective à vivre au sommet de la Table de Jugurtha associant musique électronique, découvertes musicales, patrimoniales, artistiques et du bien-être.

Diverses activités seront proposées aux festivaliers, entre autres du yoga, du shiatsu et des excursions et autres visites des sites archéologiques et historiques les plus importants de la région (la Médina du Kef, les sites archéologiques Maktharis, Althiburos, Djerissa, Kalaa Khasba, Manzel Salem, Hidra et barrage Sarrat). Une oaccsion, aussi, de découvrir des villages du Nord-Ouest de la Tunisie avec la promesse d'"un voyage haut en couleur en sons et en saveurs dans la culture et les traditions locales".

Rappelons que Siccaveneria œuvre pour la promotion de l'image et l'attractivité du territoire du Kef par le biais de la diversification et l'animation de l'offre artistique, culturelle et touristique, la valorisation des ressources naturelles existantes et du patrimoine matériel et immatériel. Elle opère via la mobilisation d'acteurs de différents univers et crée des partenariats collaboratifs pour un développement durable et efficace dans le territoire du Kef.

Son action vise à influencer favorablement l'image et la réputation de la région du Kef à travers la culture, l'art, le tourisme, les marques rattachées au territoire, les politiques qui y sont menées, la manière dont on communique auprès des investisseurs, l'innovation et la mobilisation des différents acteurs.