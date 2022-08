Afrique: L'Algérie a joué un rôle pionnier dans l'appui aux mouvements de libération dans plusieurs pays africains (Djoudi)

Alger — Le moudjahid et ancien diplomate, Noureddine Djoudi, a affirmé, mercredi à Alger, que l'Algérie avait joué un rôle pionnier, partant de sa conviction et de son engagement quant aux principes de la Révolution nationale, dans l'appui aux mouvements de libération dans plusieurs pays africains.

Intervenant lors du forum de la Mémoire, organisé par l'association Mechaal Echahid au siège du quotidien "El-Moudjhid", intitulé "l'appui de l'Algérie aux mouvements de libération", en hommage aux deux moudjahidine, Djeloul Malaika et Mokhtar Kerkeb, le moudjahid Noureddine Djoudi a relevé "les sacrifices de ces deux hommes dans les domaines diplomatique et militaire pour libérer l'Algérie du colonialisme, avant de poursuivre leur combat en se tenant aux côtés des pays africains qui souffraient de colonialisme et de racisme".

Lors de cette rencontre, organisée à l'occasion de la célébration de la Journée nationale du moudjahid, l'ancien diplomate a présenté des témoignages sur ces deux hommes, leurs sacrifices et "leur engagement, en toute discrétion, à s'acquitter de leurs missions diplomatiques et militaires en vue de l'appui aux mouvements de libérations africains et la lutte contre le régime de l'apartheid en Afrique du Sud".

Il a évoqué, en outre, le parcours du moudjahid Djeloul Malaika, lors de la guerre de libération, et qui a été "un homme de terrain" pour l'internationalisation de la révolution algérienne, outre le rôle important du colonel Mokhtar Kerkeb dans l'appui et la formation des armées de plusieurs mouvements de libération de pays africains.

Pour sa part, l'ambassadeur sahraoui a salué "les positions honorables de l'Algérie" quant au soutien des peuples qui luttent pour l'élimination du colonialisme, soulignant la poursuite de sa solidarité avec les peuples palestinien et sahraoui.