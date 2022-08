Afrique Australe: Agression rwandaise et ses corollaires - Félix Tshisekedi salue le soutien et la solidarité de la SADC

*Son avènement à la tête de cette communauté augure une détermination inéluctable mêlée à un engagement systématique de relever les défis. Hôte du 42ème sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la SADC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris officiellement les commandes de cette organisation sous régionale hier, mercredi 17 août 2022, au cours de la cérémonie inaugurale de ces assises dont la clôture intervient aujourd'hui. Il remplace à ce poste son homologue Malawite Lazarus Chakwera. Devant un parterre de Chefs d'Etat et autres personnalités de marque, le Président Félix Tshisekedi a salué le soutien et la solidarité des pays de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) face à l'agression rwandaise dont est victime la République Démocratique du Congo.

Le nouveau patron de la SADC a, particulièrement, remercié la République d'Afrique du Sud, le Malawi ainsi que la Tanzanie pour avoir bien voulu dépêcher leurs troupes qui, a-t-il indiqué, combattent aux côtés des FARDC dans l'Est du pays. "Je remercie tous les pays de la SADC pour leur soutien face à l'agression barbare dont nous sommes victimes de la part du Rwanda", a-t-il reconnu.

En ce qui concerne ce mandat d'une année, Félix Tshisekedi a pris l'engagement de s'investir pour développer les infrastructures, accélérer la mise en œuvre des projets à impacts visibles et de redynamiser les économies afin de créer des opportunités d'emploi dans la sous-région.

Un défi qu'il entend relever par la promotion de l'industrialisation ainsi que par la valorisation des minéraux et des chaines de valeurs. Les Nouvelles technologies de l'information et de la communication font partie également du lot de priorités. Dans l'exécutions des actions, conformément aux aspirations des pays membres, le Président Félix Tshisekedi va bénéficier de l'accompagnement du Gouvernement de la République, sous la houlette du Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde notamment, dans la mise en œuvre des programmes et de projets inscrits dans le plan indicatif régional de développement stratégique (RISDP) 2022-2030, conformément à la vision 2050 de la SADC.

"C'est avec une grande joie et beaucoup de responsabilité que j'accepte le marteau de pouvoir que me transmet ce jour mon frère, Son Excellence le Président Lazarus Chakwera, Président de la République du Malawi et Président sortant de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, la SADC. Je salue son brillant mandat qui a largement permis à notre Communauté de réaliser différents projets intégrateurs dans un environnement difficile, dominé par la pandémie de Covid-19.

Ainsi, au nom du peuple congolais et au mien propre, je tiens à remercier sincèrement la République sœur du Malawi de l'accueil chaleureux qu'elle réservait, à chaque instant, à nos différentes délégations. Je voudrais également remercier Monsieur le Secrétaire exécutif de la SADC pour son accompagnement dans l'organisation de ce Sommet. Je tiens à vous rassurer que la République Démocratique du Congo va, sur la même lancée, poursuivre le travail et compte sur le soutien de l'ensemble des Etats membres pour atteindre les objectifs fixés par nos pères fondateurs...

Mon pays, la République Démocratique du Congo, par le truchement de son Gouvernement, affirme son engagement à appuyer la mise en œuvre des programmes et de projets inscrits dans le Plan indicatif Régional de développement stratégique, le RISDP 2022-2030, inspiré par la vision 2050 de la SADC", a rassuré le Chef de l'Etat qui, depuis le mois de juin récent, préside la Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale.

Promotion de la croissance économique

"Notre chère Communauté se donne donc pour mission de promouvoir la croissance économique durable et équitable, le développement socioéconomique au moyen des systèmes efficients de production, du renforcement de la coopération et de l'intégration, de la bonne gouvernance, de la paix... Durant mon mandat, je m'activerai à implémenter le programme destiné à développer les infrastructures et de services de la région qui sont en lien direct avec nos principales stratégies qui visent à stimuler l'intégration économique et à éradiquer la pauvreté dans la région de la SADC... Nos objectifs tels que définis dans le plan indicatif régional de développement stratégique, le RISDP 2020-2030, font ressortir le développement industriel et l'intégration des marchés comme catalyseur de l'industrialisation dans la région.

La SADC dispose ainsi d'une stratégie pour l'industrialisation 2015-2063 et d'une Feuille de route qui a pour objectif de stimuler la transformation économique et technologique dans la région, tout en mettant un accent particulier sur les efforts à consentir en faveur du développement de chaines des valeurs régionales. Pour cette raison, au cours de mon mandat, je m'emploierai à promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro transformation, de la valorisation des minéraux et de chaine de valeurs régionale afin de renforcer nos économies et de créer de l'emploi et d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Pour ce faire, j'aimerais ici souligner que le développement de l'infrastructure est un élément à la croissance économique de notre communauté", a ajouté Félix Tshisekedi.

Pour rappel, le thème de ce 42ème sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement est la suivant : "Promouvoir l'industrialisation par l'agro-industrie, l'enrichissement des ressources minérales et les chaines de valeurs régionales pour une croissance économique inclusive et résilient". Cyrille Ramaphosa, président de la République Sud-africaine ; Lazarus Chakwera, Président du Malawi ; Samia Suhulu, Présidente de la République Unie de Tanzanie ; Hage Geingob, Président de la Namibie ; Wavel Ramkalawan, Président seychellois ; Philippe Nyusi, Président du Mozambique ; Emerson Mnangagwa, Président du Zimbabwe ; Hakainde Hichilema, Président de la Zambie ; le Roi Mswati III d'Eswatini, sont là les Chefs d'Etat qui ont effectué le déplacement de Kinshasa.