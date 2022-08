Ile Maurice: Congrès MSM à Flacq - Nouveau discours du PM, SAJ à la rescousse

A-t-il entendu les reproches ? Il semble que oui. Pravind Jugnauth, lors du congrès du MSM à Flacq, hier, a évité, non sans difficulté, les mots vulgaires et grossiers qu'on a entendus lors des trois précédents meetings.

Cependant, concernant les thèmes abordés, il n'y a pas eu vraiment de nouveautés. Sauf qu'on peut constater le recours à feu sir Aneerood Jugnauth.

Si lors du précédent congrès à Rivière-du-Rempart, fief de sir Anerood Jugnauth (SAJ), le nom de ce dernier a été cité plusieurs fois, à Flacq hier, le nom du patriarche a été systématiquement utilisé non seulement par le Premier ministre (PM) mais également par presque tous les orateurs. Ainsi, c'est le "miracle économique" et autres progrès qui étaient au menu. Si SAJ a été cité constamment pour les emplois et industries créés sous son mandat, tel n'est pas le cas sous son fils, qui n'a pu parler que de projets infrastructurels. En tout cas, il semble que le nom de SAJ soit de plus en plus au menu des prochains congrès.

Le PM n'a pu s'empêcher de s'en prendre, comme à l'accoutumée, à Navin Ramgoolam. Avec presque les mêmes répliques. Et aussi à l'alliance de l'opposition, alliance qui semble le préoccuper beaucoup. Mais aussi à son ex-ami, désormais ennemi, Sherry Singh. Il n'a pu s'empêcher non plus de s'attaquer aux journalistes. "Mo pou nétway zot enn par enn... ek pou sa mo pou bizin koudmé popilasion."

Les autres orateurs tout comme leur patron ont tenu le même discours populiste, sauf peut-être le ministre Sunil Bholah qui a été moins personnel dans ses attaques. Deepak Balgobin s'est même se moqué de lui-même en hurlant "lot fwa laptop ti éclaté, la si mo kontinié kozé, mikro ki pou éklaté". À souligner également les nombreuses phrases en bhojpuri et hindi de Vikram Hurdoyal, Deepak Balgobin et Sudheer Maudhoo. Et cela devient de plus en plus une habitude lors des congrès. Hurdoyal s'est même permis de pousser la chansonnette pendant un bref moment.

"Lasal ranpli !"

Hier après-midi, le MSM a donné un signal fort dans les circonscriptions nos9 et 10. L'ambiance était au rendez-vous lors du congrès tenu sur la place de taxi à Flacq. Et ce, avant même l'arrivée du Premier ministre.

"Ranpli lasal, pa les l'express gagn foto sez vid papa", lance le ministre Sudheer Maudhoo à 17 heures, soit 10 minutes avant l'arrivée du Premier ministre.

Au loin, les agents orange s'activent. Les bus défilent mais pas au même rythme, laissant encore quelques chaises vides mais ça ne sera que partie remise. Un groupe de jeunes à l'entrée fait résonner le djembé, tandis que d'autres agitent le drapeau orange. Le groupe Krumania Dance assure l'ambiance mais les choses prendront une autre tournure.

Un défilé de bus fait son apparition et à son bord, des partisans jeunes et moins jeunes. La couleur orange est bien présente et en moins de deux, la salle est remplie, les chaises ne suffisent plus. Le son du vuvuzela se fait entendre. "Viv nou lérwa." La conversation entre les agents s'avère positive. "Fodré for pou amenn sa kantité dimounn-la", "prosin éleksion balié karo" ou encore "tou bis défonsé".

Ils ont de quoi être fiers, ils ont bien travaillé. La salle affiche complet, au point où les partisans se retrouvent à l'extérieur de la tente aménagée pour l'occasion. Pour couronner le tout, trois jeunes de la région ont eu l'idée d'ajouter un soupçon d'humour à l'événement. Déguisés en requin, lion et coq, ils ont assuré le show et imité les leaders bleu, rouge et mauve, au plus grand plaisir des partisans et ministres.

Les discours étaient calibrés. Aucun gros mot ne sortira de cette salle. "Non mo pa vilger", dira le ministre Maudhoo, bien acclamé par la salle. Il sera suivi par le discours du Premier ministre, accueilli en fanfare. Flacq a vibré hier soir au son du vuvuzela, des pétards et djembé. Les partisans à la fin du congrès se permettent même de nous narguer : "Alé, al ékrir dir pa ti éna personn, dir lasal ti vid, dir feb aster!" Le moins que l'on puisse dire, c'est que le parti soleil a su rassembler les partisans des circonscriptions nos9 et 10.