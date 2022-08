Afrique Centrale: Croisades d'armement patriotique au Kongo Central - Laurent Batumona met le cap sur les provinces !

Dans son apostolat de convaincre les jeunes à servir sous le drapeau, l'Honorable Laurent Batumona, après Kinshasa, met désormais le cap sur les provinces. Initiateur de la campagne de croisade sur l'armement patriotique et politique, l'Autorité Morale du Mouvement de Solidarité pour le Changement a fait connaitre aux populations de Mbanza Ngungu et de Luozi, dans le Kongo Central, l'intérêt de son appel aux jeunes à s'enrôler dans l'armée congolaise. Dans un meeting qu'il a tenu dans ces deux contrées le 13 août dernier, il a expliqué aux compatriotes de cette partie du Kongo Central les raisons qui l'incitent à inviter les congolais de tous bords à soutenir le Président de la République et les Fardc qui fournissent des efforts considérables pour ramener la paix dans l'Est de la RDC. Laurent Batumona a persuadé les jeunes filles et garçons à s'enrôler pour défendre le pays dans les rangs des Fardc. A propos des élections, il n'y aura pas une seconde de glissement, a-t-il rassuré, avant de déclarer que : "Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doit être réélu en 2023".

Le Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC), de l'Honorable Laurent Batumona, continue sans relâche la campagne de croisade sur l'armement patriotique et politique. Dans un meeting géant devant des dizaines de milliers de personnes à Mbanza-Ngungu et à Luozi, il a réclamé un second mandat pour Félix Tshisekedi aux élections de 2023.

En effet, dès le début de la matinée, des centaines de militants ont convergé vers l'esplanade du Tribunal de Paix. Le meeting a rassemblé de militants en tee-shirts pour les femmes, casquettes et chemises pour les hommes, le tout aux couleurs du MSC, Orange et bleu. En attendant l'arrivée du président, le leader du moment, présenté comme le " l'œil et l'oreille du Président Fatshi ", les militants ont dansé et acclamé leur leader surnommé " Laurent Batumona Songa nzila ". Il lance, d'entrée de jeu : " Nous savons quels sont les défis que la RDC doit relever.

Nous sommes un parti réaliste, pragmatique. Le MSC étudie les problèmes, trouve des solutions, puis les explique aux Congolais ", a-t-il révélé. Il a souhaité que " les jeunes garçons et jeunes filles sentent qu'ils font partie du grand souci visant à faire de la RDC un pays prospère, démocratique et à le défendre contre l'agression rwandaise ".

Pourquoi ? Il répond, parce qu'il est question de la dignité et l'indépendance de la RDC, mais surtout la détermination de ramener la paix, et, partant, permettre au Chef de l'Etat de se pencher sur les difficultés quotidiennes, les préoccupations de chaque Congolais.

Face à la foule, il a appelé les jeunes à s'enrôler dans l'armée pour défendre notre territoire et notre intégrité nationale. " Partout où je passe, je transmets le message du Président de la République, à savoir : il y a la guerre dans l'Est de notre pays, une guerre nous imposée par le Rwanda et l'Ouganda, dans le but d'exploiter nos minerais. Nous devons soutenir le Président de la République et les FARDC dans la lourde lutte contre cette agression afin que la paix soit restaurée au Nord et Sud Kivu, en Ituri", a-t-il fait savoir.

"L'armée ce n'est pas seulement le combat, c'est aussi un emploi comme les autres services où les jeunes peuvent devenir des officiers, officiers supérieurs et même monté au niveau des généraux dans dix ans", a motivé Laurent Batumona. Avant de renchérir : " Je suis ici pour expliquer que cette croisade d'armement patriotique, commencé il y a un mois et demi, s'appuie sur la souffrance de nos frères et sœurs dans l'Est depuis 25 ans, sur la non scolarisation des enfants. Donc, cette guerre doit s'arrêter absolument, même par la force".

Panier de la ménagère

Comme partout ailleurs où il est passé, l'Honorable Batumona a abordé la question de la vie chère, le panier de la ménagère. "Je souhaite que le gouvernement actuel double d'efforts pour augmenter la production locale qui est minime". Aux populations de Luozi et de Mbanza-Ngugu, il a fait savoir que la cause principale de la vie chère est la guerre qui se déroule entre l'Ukraine et la Russie. Ces pays, a-t-il ajouté, sont des grands producteurs de ce que nous consommons en Afrique.

Parlant des efforts du Gouvernement sur la relance du développement du pays, il a soutenu que : "Le gouvernement s'est engagé depuis belle lurette à une politique économique de reconstruction des infrastructures routières, hospitalières, des usines de la Régideso, de centrales électriques de la Snel, à l'implantation des panneaux solaires avec un financement disponibilisé sous l'impulsion du Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à hauteur de 1,5 milliards de dollars dans le méga projet de 145 territoires".

Elections : MSC et UDPS doivent arracher des sièges au Kongo Central

Au chapitre des élections : "Le président Félix Tshisekedi est le candidat des Congolais, il n'y aura pas une seconde de glissement", a souligné Laurent Batumona. Il nous reste, dit-il, 7 mois pour entrer dans le cycle électoral. Les membres du MSC doivent se mobiliser pour s'enrôler afin d'obtenir la carte d'électeur et la carte d'identité. Pas un secteur sans MSC ". Il a indiqué que 50 ans après, le Président de la République donne une carte d'identité à la population à travers un enrôlement.

Installation du comité fédéral de MSC à Luozi

Pendant la campagne d'armement patriotique, l'honorable Laurent Batumona a installé un comité fédéral à Luozi. Le Président du Comité a présenté les besoins parmi lesquels, la construction des routes, l'installation de Bac, tracteurs et fournitures des bureaux.

Le Président Laurent Batumona a recommandé au nouveau comité de travailler durement sur le terrain de l'implantation du Parti pour résoudre tous les problèmes de la communauté à travers les députés nationaux et provinciaux. "Le Comité que nous venons d'installer doit travailler pour que les dix secteurs de Luozi soient conquises par le MSC et y installer toutes les structures notamment, les Ligues des Jeunes et des Femmes, des Nzoyi et Partenaires".

Il a rappelé aux militants le long parcours de marche avec l'UDPS. Avec Feu président Etienne Tshisekedi wa Mulumba depuis la création du Rassemblement à ce jour avec Félix Tshisekedi. "Nombreux ont quitté le Rassemblement, moi je suis resté fidèle des fidèles", a-t-il affirmé.

Au Kongo Central, l'Honorable Laurent Batumona a assisté à la 19ème édition de la campagne de Réveil Spirituel jumelée à la célébration du centenaire du Réveil Spirituel au Congo.