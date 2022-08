Congo-Kinshasa: Le cardinal Ambongo a exhorté le nouveau berger à servir sans discrimination et à lutter contre le tribunal "Ekonda-Eswe " qui ne fait pas honneur au diocèse

Le conseiller principal du Chef de l'Etat en charge des questions religieuses, l'abbé Théo Tshilomba Kabeya, a remis dimanche, un véhicule 4×4, une enveloppe et 4 motos, dons du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nouvel évêque du diocèse de Tshumbe, Mgr Vincent TshombaShamba, lors de la cérémonie de la prise de possession canonique de son diocèse. L'abbé Théo Tshilomba Kabeya, qui représentait le Chef de l'Etat, a également promis de remettre dans le plus bref délai, une moto à tout prêtre catholique du diocèse de Tshumbe qui manque un moyen de déplacement.

Prenant la parole, le cardinal Fridolin Ambongo a exhorté le nouveau berger à servir sans discrimination et à lutter contre le tribunal " Ekonda-Eswe " qui ne fait pas honneur au diocèse de Tshumbe.

" Votre nomination à la tête de ce diocèse n'est pas seulement une gloire mais aussi une responsabilité " lui a-t-il appelé.

Brève biographie de Mgr Vincent TshombaShamba

Dans son intervention, le vice-président du diocèse de Tshumbe, le vicaire général, l'abbé Pascal Tshombokongo, a donné la biographie de Mgr Vincent TshombaShamba avant de présenter le diocèse de Tshumbe.

Mgr Vincent TshombaShamba, a-t-il dit, est né le 22 janvier 1963 à Kinshasa. Il a fait ses études de Philosophie et de théologie aux grands séminaires Saint Kaggwa et Saint Jean XXIII, à Kinshasa.

Il a été ordonné prêtre le 1er aout 1990 pour le diocèse de Kinshasa. Après son ordination sacerdotale, il a travaillé comme vicaire paroissial de Saint Augustin (1994-1996), de Saint-André (2003-2008). Il a été aussi curé et doyen de la paroisse de Saint Gabriel (2014-2018).

Depuis 2018, il a été curé de Saint Albert le Grand, aumônier diocésain de Justice et Paix, membre du conseil presbytéral et aujourd'hui l'évêque de diocèse de Tshumbe en remplacement de Mgr Nicolas Djomo.

Présentation du diocèse de Tshumbe

Selon le vicaire général, l'abbé Pascal Tsombokongo, le diocèse de Tshumbe a une superficie d'environ 60 000 Kilomètres carrés, pour une population estimée à 1 742 806.

Il appartient à la Province ecclésiastique de Kananga et est entouré par 5 diocèses, à savoir :

Kole, Kabinda, Kindu, Kananga et Mweka.

Le diocèse de Tshumbe a été évangélisé d'abord par les frères de la congrégation en 1910. Mais à partir de 1931, la region fut confiée aux pères passionnistes et en 1936 Tshumbe devient la préfecture apostolique, en suite en 1947 il devient vicariat apostolique et en fin, il est érigé en diocèse le 10 novembre 1959.

Nommé en 1968, Mgr Joseph- Augustin est le premier évêque du diocèse de Tshumbe. Il sera succédé par Mgr Paul Mambe alors évêque de diocèse de Kindu. A partir de 1997 jusqu'à 2022, Mgr Nicolas Djomo Lola en sera le Pasteur.

Du point de vue pastoral, le diocèse de Tshumbe est reparti à trois doyennés, à savoir, Lodja, Katoka et Tshumbe. Il compte au total 24 paroisses.

Il existe des structures d'éducation de la jeunesse organisées autour de 3 coordinations diocesaines des écoles conventionnées catholiques Tshumbe-Est, Tshumbe-centre et Tsumbe-Ouest plus une université Notre-Dame de Tshumbe en pleine construction et autres.

En dehors des structures éducatives, il importe de souligner que le diocèse de Tshumbe compte deux congrégations religieuses : les frères de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ dont l'effectif est de 20 membres et les sœurs de Saint-Francois d'Assise de Tshumbe dont l'effectif est de 268 membres faire. Il compte également 3 congrégations non diocésaines à savoir, les pères passionnistes, les sœurs passionnistes et les sœurs servantes de l'église du Christ.