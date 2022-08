Afrique: Première édition du forum de Wanawakewa Africa - L'ONG " Mille et un Espoir " promeut les valeurs de la femme africaine

En vue de mettre en exergue les valeurs de la femme africaine, et d'immortaliser les femmes qui ont joué des rôles importants dans l'histoire africaine mais également en RDC afin de créer de l'émulation auprès des femmes notamment, des jeunes filles, l'association sans but lucratif " Mille et un Espoir " a organisé la première édition du Forum " Wanawakewa Africa ", sous le thème : "Portraits croisés des africaines héroïnes d'hier et d'aujourd'hui ". C'était le samedi dernier, dans la grande salle du musée nationale à Kinshasa que cette structure a valorisé la femme africaine.

Les différentes femmes africaines qualifiées d'héroïnes ont été mises en avant et surtout celles de la RDC qui ont fait parler autrement de l'histoire de la femme congolaise et africaine depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. "Nous voulons à travers ce projet informer les élèves et étudiantes du rôle que les femmes ont joué dans l'histoire de l'Afrique, familiariser les élèves et étudiantes avec certaines femmes leaders des 4 domaines ciblés en vue de créer de l'émulation, susciter chez les femmes l'intérêt de s'impliquer dans le développement de notre pays et enfin inciter les élèves et étudiantes à développer l'estime de soi, la détermination et l'amour de la patrie ", a déclaré la Présidente de l'Ong " Mille et un Espoir ", Norah Pindi Kadiebw.

A en croire la responsable numéro 1 de " Mille et un Espoir ", ces femmes héroïnes de l'ombre dont on ne parle pas, ont impacté l'histoire du continent et contribué au changement positif dans leur pays et dans la prise des décisions. Ce sont des femmes talentueuses, influentes, femmes de conviction, d'éthique et de devoir.

Elles sont présentes dans tous les domaines, plus particulièrement en politique, économie, culture et Artistique et technologique. Différents panelistes ont pu parler de la femme africaine en mettant l'accent sur le leadership féminin, l'émancipation de la femme, la lutte contre les violences faites à la femme et toutes les discriminations faites à la femme.

Prenant part à cette activité, le Professeur André Yoka, a formulé des recommandations pouvant permettre de mieux lutter contre toutes les formes de discrimination que connaissent les femmes au sein de la société.

"Il faut que les femmes en dehors de la bible sachent lire l'histoire du pays. Il faudrait également un approfondissement des statistiques sur le rôle des femmes. Le code du travail et de la famille cela doit évoluer, relire avec discernement la bible sur ces chapitres discriminatoires tels que la femme doit soumission totale à l'homme. Il faut aussi un système de défense contre les abus de la dote, l'expropriation des veuves. Mais aussi la question des homosexuels " LGBT ", il faudrait que les femmes soient en mesure de dénoncer cette pratique qui continue à détruire nos mœurs ", a-t-il déclaré.

Au cours de cette activité, des prix ont été remis aux jeunes poètes qui ont réalisé quelques œuvres sur l'émancipation de la femme. Il s'agit d'Archipe Joseph Mukoko, qui a remporté ce concours et a bénéficié d'une enveloppe de 500 $. Le deuxième ainsi que le troisième gagnant ont bénéficié des enveloppes contenant 300 $ et 150 $.

Il sied de signaler que l'association sans but lucratif " Mille et un Espoir " a pour objectif de lutter contre les violences faites à la femme sous toutes leurs formes ainsi que les inégalités du sexe.