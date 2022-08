Afrique Centrale: Persistance des conflits à l'est du pays - Voici la version des faits du Mwami Kabare

Se confiant à La Prospérité ce lundi 15 août 2022, le Mwami Kabare a fait savoir que le fait que les guerres n'ont pas dit leur dernier mot dans la partie orientale du pays de Lumumba, c'est à cause des richesses énormes et gigantesques que compte la RDC. A l'en croire, depuis des siècles nous avons été des états autogérés et appelés aujourd'hui des chefferies et quand le colonisateur est arrivé et nous a mis dans ce qu'on a surnommé la RDC ce jour et que pour nous exploiter il y a eu la traite négrière sur l'ensemble de l'Afrique, il y a eu la colonisation que nous avons subi pendant 80 ans et toutes ses conséquences.

" Aujourd'hui, c'est sous la nouvelle forme de prédation qui fait à ce que nous ne cessons de subir des guerres à répétition surtout dans la partie Est depuis plus de deux décennies. Je l'ai toujours dit, notre pays avec ses potentialités ne pourra pas être en paix, aujourd'hui c'est la guerre des minerais, les scientifiques ont prouvé que ces derniers finiront un jour et demain ça sera la guerre pour nos forêts et après demain ça sera le tour de nos eaux. C'est pour cela que je ne cesserai pas de le répéter il nous faut une montée en puissance au sein de notre armée qui n'est pas la moindre ", affirme-t-il.

Il a renchéri ses propos en ces termes : " Il faut absolument que le gouvernement mette à la disposition de nos vaillants militaires les moyens nécessaires et conséquents dans le but de protéger la population contre toute agression mais aussi préserver efficacement l'intégrité territoriale.

Nous avons plus de 2 345 000 km2, nous avons 9 pays qui sont nos voisins, ne croyez pas nécessairement que ces pays peuvent accepter de souffrir alors qu'ils peuvent se servir frauduleusement de nos richesses d'où la nécessité de bien encadrer nos militaires, ça c'est le premier facteur. Le deuxième facteur pour moi est que, quand on utilise un commissaire... ".

Ce, avant de conclure : "Donc ce sont certaines grandes puissances, qui à travers notre voisin le Rwanda s'approvisionnent en minerais congolais et à moindre coût chez Kagame. C'est ainsi que vous avez constaté comme moi, qu'une force comme la Monusco puisse dire voilà les rebelles du M23 ont des équipements sophistiqués, leur puissance de feu est très élevée, la suite vous la connaissez. La question que se pose tout congolais, d'où provient les équipements jugés sophistiqués des rebelles ?".