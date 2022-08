Congo-Kinshasa: Un an de succès au service de la population - La Fondation MUK continue son combat pour la revalorisation des connaissances panafricaines

La fondation Mountan of the Universalknowledge, MUK en sigle, a organisé mardi 16 août 2022, une conférence en marge de la commémoration de son premier anniversaire. Placé sous le thème : "L'acquisition des connaissances, le meilleur investissement pour un pays", il a été question, à travers ce colloque, de conscientiser la population en général, et les jeunes en particulier, à mettre tout leur savoir au profit de la nation pour le développement du pays et l'épanouissement total du continent africain.

Salomon Matondo, président exécutif de Mountan of the universalknowledgefonation, en français fondation montagne de la connaissance universelle, a fait savoir, au cours de son mot de circonstance, que cette la fondation MUK est un cadre qui regroupe jeunes et vieux, dans l'objectif de promouvoir et utiliser la connaissance comme levier du développement de la RDC. Pour lui, l'acquisition de la connaissance reste le meilleur investissement pour un pays.

"Nous devons mettre toutes nos connaissances en exergue pour changer le pays. Il ne faudra pas que le pays soit sous la houlette des politiques, mais il faudrait qu'il y ait la contribution de tout un chacun dans son domaine précis ", a-t-elle soutenu. Il est de ceux qui pensent que, évidemment, la connaissance n'est seulement pas le 1+4, mais, toutefois, elle est aussi toute autre perception ou connaissance acquise même au niveau du village, des us et coutumes de la société.

A la question de savoir celui ou ceux qui les soutiennent, le numéro un de la Fondation MUK a parlé de l'autofinancement. C'est ainsi qu'il a appuyé qu'il ne faut pas être habitué à pouvoir dire qu'il y ait des gens qui soient derrière vous. Tout part de la volonté et à la détermination, note-t-il.

A l'en croire, les perspectives de la fondation MUK, restent, comme jamais, dans l'optique d'instruire et inculquer à la population les connaissances réelles.

" Pour l'instant, ce que nous voulons, c'est de pouvoir voyager le plus. On fait de notre mieux pour pouvoir travailler notre connaissance et l'apporter aux autres. Aujourd'hui c'est compliqué, on ne fait que gober des connaissances d'ailleurs. Ce qui veut dire que nous ne valorisons pas nos propres connaissances pour les faire valoir aussi ailleurs", révèle-t-il.

A la fin de la conférence, la fondation MUK a partagé plusieurs objets à ses membres et participants au colloque en signe du partage de la joie et du vivre ensemble.