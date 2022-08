Afrique Centrale: Paix à l'Est du pays Josué Mufula - "La défense est la raison d'être de tout pays "

Réagissant sur les différentes agressions dont est victime la RDC, le Député National Josué Mufula, élu de la ville de Goma, a fait savoir ce mardi 16 août 2022, lors d'une intervention accordée à la presse locale, que la défense est la raison d'être de tout pays. D'où, l'urgence pour la RDC d'y mettre assez des moyens afin de bien sécuriser sa population surtout dans sa partie Est.

Pour lui, il est inadmissible qu'un grand pays comme la RDC continue à se faire agresser par ses voisins, tandis que son armée figure parmi les meilleures en Afrique, possédant beaucoup d'hommes qui ont accepté de servir le pays sous le drapeau. "Comme l'avait dit le général Charles Degaule d'heureuse mémoire, la défense est la raison d'être de chaque nation. La rentrée parlementaire prévue en septembre et qui est essentiellement budgétaire, nous allons faire de notre mieux en tant que membre de la commission défense et sécurité pour insister sur l'amélioration des conditions de vie de nos militaires et policiers et cela fait parti de mes combats à l'hémicycle.

Il n'est pas normal de laisser ceux qui se battent jour et nuit pour protéger la population et ses biens mais aussi l'intégrité territoriale pussent vivre dans les conditions inhumaines d'où l'urgence à l'exécutif de faire de son mieux pour que cela change rapidement ", a déclaré Josué Mufula.

Dans la suite de ses propos, il a promit de revenir à l'hémicycle avec beaucoup d'énergie, cela malgré les "risques et périls" pour que les conditions de vie des militaires et policiers changent avec pour garantie de voir venir un retour de la paix tant recherchée à l'Est.

" J'ai toujours insisté sur la loi de programmation militaire au sein de l'assemblée nationale malgré que cette loi reste dans les tiroirs du gouvernement. Mais avec la loi d'habilitation, on a intégré cette matière là dans les initiatives qui seront prises par le gouvernement à notre absence.

Je crois que cette loi pourra mettre assez des moyens à la disposition de notre armée et de notre police car sans moyen il sera difficile de réaliser les résultats escomptés par l'état de siège. Je pense que cela relève de la responsabilité du gouvernement et tant que député membre de la commission défense et sécurité à l'assemblée nationale, les questions sécuritaires nous préoccupe au plus haut niveau ", a-t-il renchéri.

Il a chuté en ces termes : " Notre armée doit monter en puissance et cela le plus vite possible dans le but de devenir une armée dissuasive d'où la nécessité de mettre en place les lois que j'ai proposé sur l'armée entre autre celle portant fonctionnement de l'armée. L'autre sur la suppression du chevauchement entre deux chaînes des commandements afin d'obtenir une seule chaîne de commandement qui combine la mise en œuvre et la mise en condition. J'ai aussi proposé la loi portant modification du statut de militaire pour qu'il y ait certains avantages liés au métier et à la profession de toute personne ayant accepté de servir le pays sous le drapeau. Tant qu'on a pas encore tenu de ce deux lois, nous continuerons toujours de patauger ".