Tchad: Le chef rebelle Timan Erdimi de retour à Ndjamena

Le chef rebelle de l'UFR, l'Union des forces de la résistance, est rentré ce matin à Ndjamena au Tchad. Il s'agit du neveu de l'ancien président Idriss Déby Itno, qui était à la tête des colonnes rebelles qui fondaient sur la capitale en 2019 et qui avaient été stoppées par les bombes des mirages 2 000 larguées par l'armée française. Timan Erdimi est donc de retour au pays après 17 années d'exil. Le chef de l'UFR est signataire de l'accord de Doha au Qatar.

C'est la main sur le cœur que Timan Erdimi est descendu de l'avion qui l'a ramené à Ndjamena tôt dans la matinée. Sur le tarmac, une vingtaine de proches étaient là pour l'accueillir malgré la pluie, des accolades chaleureuses pour certains, des larmes pour d'autres cachés derrière leur kadamoul blanc de circonstance, une centaine de proches de son mouvement, l'UFR, étaient également sur le parvis de l'aéroport.

Heureux et ému

Il y avait aussi des hommes politiques de sa famille comme Yaya Dillo Djerou. Timan Erdimi a déclaré être heureux et ému de revenir dans son pays après 17 ans d'exil, de revoir sa fille, ses petits-enfants et ses proches, il affirme qu'il faut maintenant participer à la construction du Tchad et, dit-il, se donne rendez-vous au dialogue national qui doit se tenir dans quelques jours, le 20 août à Ndjamena. Une vingtaine de minutes après son arrivée, il a quitté l'aéroport acclamé par ses proches, et a été escorté par un dispositif militaire important vers son hôtel.

En exil depuis des années après avoir tenté de renverser l'ancien président Idriss Déby Itno, Timan Erdimi est rentré jeudi à N'Djamena, à deux jours d'un dialogue national entre l'opposition civile et armée et la junte au pouvoir. Le chef de l'Union des forces de la résistance (UFR) doit participer, à partir de samedi, à un grand dialogue national inclusif, qui doit déboucher sur des élections " libres et démocratiques " et le transfert des pouvoirs aux civils.

À noter également le retour hier soir d'autres rebelles en exil, dont Gassim Cherif a la tête d'une faction dissidente du CCMSR, un autre important groupe armé au Tchad.