Congo-Brazzaville: Justice - Un accord pour renforcer les capacités des acteurs de la chaîne pénale

Le Congo et la France ont signé un accord, le 17 août à Brazzaville, sur un projet visant à doter la justice congolaise des outils nécessaires pour accomplir ses missions. L'accord sur le projet d'appui au renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale congolaise a été signé par le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid Bininga, et l'ambassadeur de France au Congo, François Barateau. Un engagement mutuel entre les deux parties pour promouvoir la justice et améliorer la défense des droits humains, grâce au renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale : policiers, magistrats, agents pénitentiaires...

Le projet d'un montant de 328 millions FCFA va s'étendre sur deux ans. Financé par le Fonds de solidarité pour les projets innovants, ce projet est mis en œuvre par l'opérateur Expertise France pour renforcer l'appareil judiciaire congolais en facilitant l'accès des citoyens à la justice, notamment les femmes victimes de violences basées sur le genre.

" En permanence, les juges disent le droit en conformité avec notre cadre juridique qui offre un éventail fourni des procédures à suivre et des sanctions à appliquer. Mais toujours, est-il que l'opinion nous attend sur l'effectivité de l'application de la règle de droit ", a indiqué le ministre Aimé Ange Wilfrid Bininga. Rendre effective la règle de droit, a-t-il poursuivi, c'est juger et au besoin condamner les agissements nuisibles à la société. Au-delà de la condamnation, il faut que les peines soient appliquées pour que la répression des infractions trouve son sens et joue pleinement sa fonction de dissuasion, d'exemplarité et de la réadaptation sociale.

Selon le diplomate français, François Barateau, ce projet s'inscrit dans la longue tradition de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la justice. " Il réaffirme les valeurs fondamentales de toute République, soucieuse de sa justice ", a-t-il fait savoir.

En complémentarité, l'Union européenne va mettre en œuvre, sous l'impulsion de l'ambassade de France, un programme d'appui à la professionnalisation de la police dans sa programmation 2022-2027. L'objectif est d'améliorer les conditions de travail des policiers ainsi que celles d'accueil des justiciables. Ces deux projets vont faciliter l'ouverture d'un dialogue concerté entre les différents acteurs de la chaîne pénale : policiers, magistrats, agents pénitentiaires... autour des formations destinées à promouvoir des pratiques professionnelles en conformité avec la loi et les conventions internationales ratifiées par le Congo.