Sénégal: PDS - Abdoulaye Wade se prononce sur la suite

Me Abdoulaye Wade s'est félicité des résultats obtenus par l'inter coalition qui leur a donné globalement 80 sièges à l'Assemblée nationale.

Le président Abdoulaye Wade a par ailleurs remercié le directoire de campagne de la grande coalition Wallu Sénégal et ses autres partenaires de l'opposition, notamment Yewwi Askan Wi : " Durant ces dernières élections législatives notre parti le PDS n'a ménagé aucun effort pour se déployer à tous les niveaux et je vous demande de rester concentrés sur l'essentiel à savoir la massification du Parti et notre ancrage dans l'opposition. Nous ne devons pas nous laisser divertir par des personnes qui cherchent à nous désunir pour casser le formidable élan et la nouvelle dynamique née de la victoire de l'alliance Wallu-Yewwi au soir des élections législatives du 31 juillet 2022 ", lit-on sur le communiqué signé par le secrétaire général, Me Abdoulaye Wade.

Les opérations de vente des cartes du Parti qui avaient démarré sur l'ensemble du territoire national, avaient été suspendues provisoirement pour les besoins de la campagne électorale. Ainsi, Me Abdoulaye Wade invite à reprendre les opérations ainsi que celles de vente des cartes du parti et de renouvellement des structures dans toutes les sections et fédérations du Parti. En conséquence, il instruit le Secrétaire National chargé des Structures et des Mouvements de Soutien, Président de la Commission nationale de vente des cartes et de renouvellement des structures, de relancer les opérations, de remobiliser les superviseurs et les commissaires politiques pour reprendre les opérations à partir du 1er Septembre 2022 dans toutes les sections communales des fédérations du PDS.